Comuni, assemblea nel caos 

È possibile che avrà la meglio il partito delle schede bianche. E allora sarebbe tutto da rifare: nuovo congresso, probabilmente dopo le prossime amministrative, e l’impegno dei sindaci a individuare un nome condiviso per la presidenza di Anci Sardegna. Questo solo se all’assemblea dell’associazione dei Comuni - convocata per oggi dalle 9 al Palacongressi della Fiera a Cagliari per il rinnovo degli organi sociali – non riuscirà a prevalere uno dei due candidati in corsa: Emiliano Deiana (Pd), presidente uscente e consigliere comunale a Bortigiadas, e Alberto Urpi (Sardegna 20Venti), sindaco di Sanluri e capo di gabinetto dell’assessorato all’Industria.

Movimento trasversale

Nei due curriculum risiedono già le ragioni di chi voterà scheda bianca. Il partito è trasversale: dentro c’è chi che contesta a Deiana di non essere più uno di loro (un sindaco), ma solo un consigliere comunale; chi non gradisce il ruolo di Urpi in Regione perché non garantirebbe la terzietà necessaria per guidare l’associazione dei Comuni; i sindaci del centrosinistra che non intendono accettare «blitz» dal presidente uscente, ma neppure assecondare gli appetiti del centrodestra. Insomma, il rischio che le schede bianche impediscano il raggiungimento della maggioranza assoluta dei presenti è alto.

Il giallo del regolamento

C’è anche un altro fattore che disturba tanti dei 377 chiamati al voto. Nei giorni scorsi Emiliano Deiana ha inviato a tutti i sindaci la bozza di un nuovo regolamento che cambia il sistema elettorale previsto dallo Statuto dell’Anci. Quest’ultimo, all’articolo 8 lettera c prevede che «l’Assemblea elegge a maggioranza assoluta dei presenti il Presidente, il Consiglio regionale e il Collegio dei Revisori contabili». La bozza proposta da Deiana prevede all’articolo 3 lettera g che «risulta eletto alla carica di presidente il candidato che ottiene il maggior numero dei voti validi espressi dai rappresentanti dei Comuni effettivamente presenti in sala al momento del voto». Almeno due le obiezioni da parte di alcuni di quelli che hanno ricevuto la bozza. Innanzitutto, il regolamento dovrebbe essere norma di rango inferiore rispetto allo Statuto. Prima, cioè, andrebbe modificato lo Statuto con l’accordo di Anci nazionale. In secondo luogo, oggi all’ordine del giorno dell’assemblea c’è solo l’elezione degli organi sociali.