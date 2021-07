Comuni, alleanze in alto mare 

“

Laddove ci sia l'intenzione di allargare l’accordo di coalizione a frange del centrodestra, noi non possiamo esserci

“

Vogliamo chiudere al più presto la trattativa sui nomi dei candidati per entrare subito nel vivo della campagna elettorale

Il modello di schieramento compatto che funziona in Consiglio regionale non è replicabile. Almeno non in vista delle amministrative d’autunno che vedranno coinvolti 102 Comuni, tre – Carbonia, Olbia, Capoterra – sopra i 15mila abitanti. Pd, Progressisti, LeU e M5S pensano come quattro forze distinte. «Non ci sono le condizioni perché le prossime elezioni siano un banco di prova della coalizione», riconosce Francesco Agus, «ma noi cercheremo di essere aggregatori, e gli altri dovranno fare la loro parte».

Appello inascoltato

Un mese fa era stato proprio il capogruppo progressista nell’assemblea sarda a chiedere «un tavolo regionale del centrosinistra allargato al M5S». L’appello non è stato raccolto: «In ogni Comune si ragiona a compartimenti stagni», dice oggi Agus, «settembre è sempre più vicino e la sensazione è che solo in alcuni centri si vedranno grandi coalizioni». A Elmas, per esempio, si procede in questo senso. Le delegazioni di dem e Progressisti rappresentate dai consiglieri Valter Piscedda e Maria Laura Orrù hanno già annunciato una lista comune: «L’obiettivo è allargare il perimetro dell’accordo e creare una coalizione che rappresenti tutti i partiti del centrosinistra, e in cui trovino il giusto spazio movimenti e cittadini che hanno a cuore il futuro del Paese e si riconoscono nei valori dell’equità sociale, dei diritti, del lavoro e dell’ambiente».

Il nodo Carbonia

Articolo 1 non entra troppo nel merito dell’appello dei Progressisti. Spiega il consigliere regionale Eugenio Lai (LeU): «Vinciamo le elezioni se non siamo la replica di ciò che sta portando al fallimento di quest’Isola, se abbiamo progetti chiari di sinistra che riportino al centro i temi del lavoro, delle diseguaglianze e della solidarietà. Su questo dovranno strutturarsi le alleanze». Il coordinatore di Articolo 1 Luca Pizzuto interviene sulla situazione di Carbonia, dove candidato sindaco dovrebbe essere il dem Pietro Morittu, sostenuto però anche da frange locali del centrodestra. «È un problema politico, perché se c’è davvero l’intenzione di stringere alleanze con pezzi della destra, allora non ci possiamo essere: per noi il centrosinistra resta qualcosa di straordinariamente importante che vogliamo preservare, ma non ad ogni costo».

I Cinquestelle

Per il M5S parla Maurilio Murru, facilitatore responsabile delle relazioni esterne in Sardegna. Per lui stringere alleanze col centrosinistra in vista del voto e tutto fuorché un obbligo: «Caso per caso valutiamo la possibilità di alleanze con liste civiche o altri movimenti». Replicare il modello dell’opposizione in Consiglio regionale? «Ci devono essere le condizioni, qui a Sassari abbiamo fatto cinque anni di opposizione dura al centrosinistra e a Carbonia abbiamo vinto dopo tanti anni di governo del centrosinistra». In generale, aggiunge, «è giusto mantenere una certa coerenza rispetto a quello che si dice e che si porta avanti». La grande unione potrebbe concretizzarsi a Olbia, dove 5S e centrosinistra (LeU compreso) fanno parte di un grande fronte con candidato sindaco Augusto Navone e l’obiettivo di scalzare Settimo Nizzi.

Il centrodestra

L’unità della coalizione non è un problema del centrodestra, anche se preoccupa la situazione di Olbia dove Fratelli d’Italia potrebbe non correre con gli alleati a sostegno dell’uscente Nizzi. Per il coordinatore di Forza Italia Ugo Cappellacci «bisogna partire dalle esperienze di buona amministrazione consolidate, proprio come Olbia, per avanzare anche negli altri Comuni che andranno al voto una proposta credibile, qualificata, condivisa con i rappresentanti territoriali». Ma bisogna fare in fretta: «Vogliamo chiudere al più presto sui nomi dei candidati per entrare nel vivo della campagna elettorale». La stessa esigenza manifesta il coordinatore della Lega Eugenio Zoffili: «Puntiamo affinché i nomi dei candidati sindaci siano decisi e resi pubblici non a un mese dalla presentazione delle liste ma prima». Quindi già ad agosto. Ora, conclude, «vediamo che sintesi emerge dai territori, poi, se sarà necessario, possiamo fare un passaggio a livello di tavolo regionale della coalizione».

RIPRODUZIONE RISERVATA