Comune, uno su sette lavorerà a casa 

Sì al lavoro agile, ma sarà concesso solo al 15 per cento dei dipendenti del Comune. Il via libera della Giunta di via Porcu è arrivato nei giorni scorsi, insieme all’ok al piano integrato di attività e organizzazione che fotografa la situazione degli uffici del Municipio e definisce strategie e obiettivi per il lavoro a distanza.

«Un’opportunità in determinate situazioni, ma continuiamo a privilegiare il lavoro in presenza», sottolinea il vicesindaco con delega al Personale Tore Sanna, «stando in ufficio si riesce a creare il giusto spirito di squadra fra i diversi settori. E a sopperire ad altre carenze». Prima fra tutte quella nell’organico, con 28 dipendenti pronti a lasciare il Comune nei prossimi mesi fra traguardo della pensione per alcuni e trasferimento verso nuovi enti per altri.

Le condizioni

Un adeguamento alla norma, quindi. Con una serie di condizioni da rispettare alla lettera: a partire dai servizi all’utenza, che dovranno essere garantiti come sempre, dovrà essere assicurata «un’adeguata rotazione del personale autorizzato alla prestazione di lavoro agile, assicurando comunque la prevalenza per ciascun dipendente del lavoro in presenza». Ma anche «l’adozione di appositi strumenti tecnologici idonei a garantire l’assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni trattati durante lo svolgimento del lavoro agile, un piano di smaltimento dell’arretrato, e la fornitura di idonea dotazione tecnologica al lavoratore». Con una comunicazione continua con i dirigenti necessaria per monitorare e valutare i risultati conseguiti.

Nel piano vengono anche ripercorsi i due anni di smart working imposto dalla pandemia, con l’80 per cento dei dipendenti al lavoro da casa nei primi sei mesi di Covid, sino al 3,6 per cento attuali. Con una serie di difficoltà tecniche e organizzate affrontate, e la spesa di 42mila euro per l’acquisto di computer, monitor con webcam e tv per videoconferenze. «Strumenti tecnologici che ora andranno implementati per assicurare un lavoro sicuro e senza problemi», aggiunge Sanna, «un percorso “in progress” che i dirigenti stanno organizzando in questi giorni per poter partire nel migliore dei modi dopo la pausa di Ferragosto».