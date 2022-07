Comune, una tregua armata 

«Vorrei ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine, che mi hanno sostenuto col loro affetto in questo percorso così impegnativo, in modo particolare mia moglie e mio figlio, mio fratello e tutta la mia famiglia, che hanno condiviso con me tante emozioni. Con uno sguardo rivolto a chi mi ama e aiuta dall’alto, in primis miei genitori». La voce a tratti rotta dall’emozione, smorzata da un lungo applauso dell’assemblea civica: il sindaco Massimiliano Sanna ha giurato davanti al neo eletto Consiglio comunale. Toni pacati e cordialità hanno caratterizzato i lavori in una gremita Aula degli Evangelisti. Nessuno scossone, dopo gli scricchiolii della vigilia, e maggioranza compatta, complice qualche ritocco dell’ultima ora alle deleghe assessoriali.

Consiglio

Puntuale alle 18.30 l’appello del segretario generale Giovanni Mario Basolu, poi la parola al consigliere anziano Peppi Puddu. L’esame delle condizioni di eleggibilità degli eletti è filata via liscia, così come l’elezione del presidente dell’assemblea, primo vero test per la coalizione di centrodestra. Alla seconda votazione, con 17 preferenze (due della minoranza), il ruolo è stato assegnato allo stesso Puddu, esponente di FdI. Vicepresidente vicario Massimiliano Daga, Pd , che al terzo giro di consultazioni ha ottenuto il consenso unanime dell’aula. Per la maggioranza è stata eletta Carmen Murru.

Il giuramento

Indossata la fascia tricolore, il giuramento del primo cittadino. «Tutti noi, con grande senso di responsabilità, ognuno nei propri ruoli, dobbiamo portare avanti un processo di miglioramento e di cambiamento, concretizzando il desiderio di molte persone, di quelle che ci hanno dato la fiducia e il mandato per amministrare questa città con un’azione efficace ma con l’ideale di costruzione di una città migliore, di tutti e per tutti» ha detto Massimiliano Sanna. Partecipazione e dialogo le parole chiave. Un pensiero al predecessore Andrea Lutzu, poi l’impegno «a operare in uno spirito di piena lealtà e rispetto». In platea i big del centrodestra: dal coordinatore provinciale dei Riformatori Andrea Santucciu, a quello cittadino dell’Udc Michele Piredda, passando per il consigliere regionale di Fratelli d’Italia e l’assessore all’Industria Anita Pili. Proprio dagli ultimi tre, poche ore prima della seduta di insediamento, era arrivata «una richiesta di verifica degli accordi sottoscritti in sede di formazione della coalizione». Un segnale che Sanna sembra aver colto dal momento che la delega agli organismi partecipati, inizialmente assegnata al vicesindaco Luca Faedda (delegato alla Cultura) è stata subito trasferita all’esponente di FdI Rossana Fozzi (Attività produttive). Nessuna ulteriore sorpresa sul fronte della Giunta: Maria Bonaria Zedda, Ambiente; Antonio Francesco, Sport; Giovanna Bonaglini, Servizi sociali; Simone Prevete, Lavori Pubblici e Ivano Cuccu Urbanistica.