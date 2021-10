Comune, una scalata in rosa 

«Io considero il dialogo importantissimo, e sono sempre stata così. Però adotterei nuovamente quel provvedimento che è stato una mia scelta. Non ho mai mandato via la Guzzanti, ho solo impedito che venissero usate risorse pubbliche per attacchi personali a rappresentanti delle istituzioni. In questi anni la rassegna della Biblioteca ha ospitato autori di ogni idea politica, abbiamo dato appoggio alla troupe che girava il film di Sorrentino a Porto Rotondo,la censura non ci appartiene».

Giura che l’ha saputo in diretta, un attimo prima della proclamazione ufficiale. Ci sperava, certo, forte di un consenso elettorale secondo solo a quello di Angelo Cocciu (che però ha il suo ruolo in Consiglio regionale), ma confessa «da donna di partito, so bene che in politica ci sono equilibri da rispettare». E invece Sabrina Serra, 42 anni, imprenditrice, originaria di Santa Maria Coghinas, esponente di punta di Forza Italia, è la prima vice sindaca di Olbia oltre che assessora riconfermata alla Pubblica istruzione e cultura. Un ruolo, quest’ultimo, nel quale alla sua prima esperienza amministrativa si è fatta apprezzare trasversalmente. Eppure era partita tra le polemiche per l’annullamento della proiezione del film “La trattativa” e dell’incontro con Sabina Guzzanti.

Si è trovata subito nell’occhio del ciclone ma, nel corso di questi cinque anni, è diventata una donna del dialogo, all’interno della giunta Nizzi. C’è stato un cambiamento?

A cosa attribuisce il consenso elettorale?

«Al mio lavoro di questi cinque anni soprattutto sul fronte della scuola. Al fatto di aver cercato di ascoltare tutti mettendomi a disposizione dei cittadini».

Lei milita in Azzurro donna, il movimento femminile di Forza Italia. Legge la nomina di una vicesindaca come un segnale di rinnovamento?

«Sì, la politica resta ancora un settore molto maschile ed è ora che cada questo tabù. La doppia preferenza di genere e la quota in giunta sono misure che aiutano perché è giusto che le donne siano equamente rappresentate. Per questo è importantissimo il segnale innovativo che ha voluto dare Settimo Nizzi, non solo col vice, ma con una giunta totalmente paritaria».

Olbia ha migliorato molto il suo tasso di dispersione scolastica ma nell’immaginario viene spesso dipinta come una città non attenta alla cultura. È solo un pregiudizio?

«Sì. In questi anni abbiamo fatto un grande lavoro su entrambi i fronti. Per quanto riguarda la dispersione scolastica abbiamo guadagnato qualche punto e siamo sotto la media regionale. Sono particolarmente orgogliosa di un dato: quest’anno, con tutte le problematiche del Covid e della dad, solo sei ragazzi non sono arrivati al diploma. Ora c’è questo grande investimento sul polo universitario che doterà la città di servizi per gli studenti. Sul fronte della cultura abbiamo rassegne importanti, i visitatori al museo sono passati a 23.000 in tre mesi. Ora credo sia necessario creare un sistema cultura che metta in rete museo, siti archeologici, biblioteca, scuola civica e associazioni culturali».

La città per le percentuali di Forza Italia è un caso a livello nazionale. Quanto conta il sindaco?

«Il partito è fatto dalle persone che evidentemente hanno la fiducia dei cittadini. Settimo è un grande sindaco, personalmente – e da tempo - lo considero un maestro politico. Si mette l’accento sul quinto mandato ma lui non rappresenta il passato, è un amministratore innovativo che sa guardare sempre avanti».

