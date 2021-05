Comune, scintille sulla caccia agli evasori  

La riscossione delle entrate patrimoniali in arretrato sarà affidata all’Agenzia delle entrate, all’Ader per la precisione, società operativa dell’agenzia fiscale dello Stato che ha preso il posto di Equitalia. Una proposta della Giunta Milia per far fronte al problema dell’evasione fiscale in città, votata nell’ultima riunione del Consiglio comunale fra le polemiche dei gruppi di opposizione: «Tante famiglie quartesi sono in difficoltà, non è questo il momento di agire con una riscossione coattiva», hanno detto centrodestra e centrosinistra prima di astenersi dal voto. «Non possiamo continuare a far finta che il problema non esista», ha replicato il vicesindaco Tore Sanna, «tutto sarà fatto in maniera equa e responsabile, ma dobbiamo iniziare questo percorso di recupero di somme che appartengono alla città».

I dati

Una decisione collegata ai numeri allarmanti emersi in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo. Oltre alla partita dell’evasione dei tributi - con Tari e Imu in testa che creano un buco di oltre 30 milioni di euro - c’è anche il problema delle entrate patrimoniali che il Comune non riesce ad incassare: canoni per le concessioni del lungomare Poetto e per i condoni, affitti degli stabili comunali, spese di giudizio per cause vinte dal Comune, sanzioni amministrative, quote mensili per la mensa scolastica. Tutte voci che sommate compongono un tesoretto da 3 milioni e 643mila euro, ma finora l’amministrazione di via Eligio Porcu è riuscita a riscuotere solo 196mila euro.

La strategia

Difficoltà che l’attuale Giunta sta cercando di risolvere. Sul fronte dei tributi comunali continuerà l’attività di riscossione della società Maggioli, sino a novembre del 2022. «Per il recupero delle entrate patrimoniali la nostra proposta è invece di aderire alla convenzione con l’Agenzia delle entrate, che sarà obbligata a rispettare i principi del codice del contribuente», ha spiegato il vicesindaco in Consiglio. «L’alternativa sarebbe organizzare un servizio in Comune con un agente della riscossione, o ricorrere all’ufficiale giudiziario. Secondo noi», ha sottolineato Sanna, «affidarci ad un ente dello Stato è la soluzione migliore per iniziare questo percorso che ci consentirà di rimetterci in linea e recuperare risorse che andranno a beneficio di tutta la comunità». Ma la proposta ha innescato la polemica fra i gruppi di minoranza. «Tanti quartesi non hanno i soldi per pagare», ha detto Lucio Torru, Psd’Az, «sarebbe stato meglio fare un’indagine più attenta sui numeri dell’evasione per capire che situazioni familiari ci sono dietro. Questo», ha aggiunto Torru, «non credo sia il modo giusto per avvicinare i cittadini al Comune».

Le critiche

Sulla stessa linea il capogruppo dei sardisti Tonio Pani: «Così si rischia di penalizzare tanti cittadini e imprese che pur volendo pagare non hanno le possibilità economiche per farlo». Centrodestra astenuto, così come il centrosinistra: «Capisco la necessità di recuperare l’evaso, ma ora Comune dovrà dimostrare di essere capace di dialogare con i cittadini per trovare soluzioni ancor prima che l’Ader arrivi», ha sottolineato Francesco Piludu di Cambiamo Quartu. La delibera è passata con i voti della maggioranza. «Questi crediti non sono solo frutto di situazioni difficili, quindi abbiamo il dovere di scovare chi i soldi li ha ma non paga le tasse», ha precisato Valeria Piras, di Rinascita. «Ovviamente a imprese e cittadini in difficoltà va data anche la possibilità, con esenzioni e dilazioni dei pagamenti, di potersi mettere in regola».

