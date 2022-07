Comune, poltrone sbilanciate 

C’è chi ha fretta e chi prende tempo. La partita sugli incarichi di sottogoverno nel centrodestra oristanese non è ancora entrata nel vivo, almeno ufficialmente, ma le prime grandi manovre a poche ore dall’insediamento del Consiglio comunale potrebbero aprire nuovi scenari. Se da una parte il passaggio del consigliere Francesco Pinna dalle fila di Forza Italia a quelle dell’Udc difficilmente cambierà gli equilibri nella maggioranza di Massimiliano Sanna, ma potrebbe spingere lo Scudo crociato ad avanzare qualche pretesa nella spartizione delle nomine nelle partecipate.

Il bilancino

«Il peso del nostro partito è cambiato», conferma il segretario cittadino Michele Piredda. Il quadro, dunque, rischia di complicarsi ulteriormente. Il responso delle urne ha lasciato in eredità alla coalizione una griglia di numeri dai quali dovrebbero ripartire le trattative per l’assegnazione delle deleghe: in testa c’è Sardegna 20Venti, che non ha mai nascosto l’intenzione di far valere i suoi crediti per piazzare il delegato del Comune nel cda del Consorzio industriale. Di fatto è la poltrona più ambita, seguita da Fondazione Oristano e Oristano Servizi: in scadenza a dicembre la prima, meno appetibile la seconda, dal momento che gli incarichi dirigenziali erano stati rinnovati dal sindaco uscente Andrea Lutzu poco prima della fine del mandato.

Sottogoverno

Stando a quozienti e resti, l’Udc avrebbe già esaurito il suo “bottino” con la nomina di due assessori, mentre il secondo partito ad effettuare la scelta dovrebbe essere quello sardista. Il segretario cittadino Simone Prevete, però, non incalza: «Siamo convinti che a breve il sindaco convocherà il tavolo politico - afferma il neo assessore ai Lavori pubblici - nel frattempo siamo concentrati a lavorare per il bene della città». Concetto rafforzato dal partito del sindaco. «Auspico che la giunta lavori col piede sull’acceleratore, la città di Oristano dev’essere al centro del progetto - afferma il coordinatore provinciale dei Riformatori Andrea Santucciu - sugli incarichi c’è tempo per riflettere». Un rallentamento che potrebbe non piacere a FdI, Udc e Sardegna 20Venti che solo una settimana fa avevano chiesto a Sanna una verifica degli accordi pre-elettorali. «La modifica della delega sugli organismi partecipati è un segnale importante», afferma il consigliere regionale di FdI Francesco Mura. Chissà se basterà.