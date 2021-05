Comune, nuovo dirigente cercasi  

Il prossimo 31 maggio per l’ingegnere Roberto Sanna, 66 anni, sarà l’ultimo giorno al vertice del settore Lavori pubblici e manutenzioni del Comune. Il professionista saluta il Palazzo degli Scolopi dove era arrivato il 1 ottobre 2019 per tornare a ricoprire il ruolo di dirigente del Consorzio di bonifica che aveva lasciato, su chiamata del sindaco Andrea Lutzu, in sostituzione dell’ingegner Walter Murru. E i dirigenti restano due.

L’addio

Considerato che al pensionamento mancano pochi anni, la domanda perché mai Roberto Sanna, che in questi due anni ha sbloccato una serie di lavori fermi da anni (tra cui il parcheggio di via Mariano IV, il porticciolo, la circonvallazione ovest), abbia mollato il Comune è più che mai legittima. «Non esiste nessun mistero. Semplicemente ho iniziato la mia attività al Consorzio e ho deciso di chiuderla là quando arriverà il giorno del pensionamento – sostiene - Sarei potuto restare ancora qualche anno in Comune dove mi sono trovato benissimo ma la mole di lavoro e la delicatezza del compito, in un momento tra l’altro particolare per la pandemia, imponevano ritmi che qualche problema di salute non mi permette più di sostenere come avrei voluto». Rapporti amministratori-dirigente? «Ottimi. Ho trovato amministratori presenti, corretti e impegnati – precisa - I cittadini chiedono sempre di più e li capisco ma, come tutti i Comuni d’Italia, bisogna fare i conti con i problemi di bilancio. Il Covid poi ha costretto l’amministrazione a compiere spese straordinarie per venire incontro alle necessità dei cittadini e dell’imprenditoria e questo ha limitato anche gli investimenti».

Il futuro

Il sindaco Andrea Lutzu sta sondando il terreno per trovare il sostituto dell’ingegnere Sanna in tempi brevi. Si procederà per chiamata diretta, l’incarico scadrà con la fine del mandato dell’amministrazione a metà 2022 e sarà rinnovabile per cinque anni. La volontà è chiara: chiudere con la nomina entro giugno anche perché con l’organico dirigenziale ridotto a due la situazione sarebbe insostenibile. Al lavoro il primo giugno si troveranno Giuseppe Pinna, responsabile del settore Sviluppo del territorio e Maria Rimedia Chergia, che guida Programmazione e gestione delle risorse. Il piano delle assunzioni approvato il 13 aprile dal Consiglio comunale prevede l’assunzione di un altro dirigente che completerà la pianta organica del Palazzo. La destinazione del nuovo dirigente è ancora decidere: polizia locale, servizi tecnici o alla cittadinanza. «Ci sono settori in difficoltà per carenza di organico, tra questi anche la dirigenza. Vanno assolutamente potenziati – spiega Angelo Angioi, assessore al Bilancio – la scelta di investire sulle risorse umane è resa ancor più necessaria dall’aumento degli adempimenti burocratici e dei compiti delegati ai Comuni. Non possiamo permetterci pause che penalizzerebbero i cittadini».

Ci sono settori in evidente difficoltà per carenza di organico, la dirigenza è tra questi e vanno assolutamente potenziati, pertanto siamo pronti a investire sulle risorse umane