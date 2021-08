Comune, infornata di assunzioni 

Si dice, e in parte magari è anche vero, che in Comune il personale manca, l’organico è ridotto all’osso in particolare tra le fila della Polizia locale che quindi non può fare fronte a tutto. Complessivamente la pianta organica del Palazzo prevede 237 dipendenti, in servizio però ce ne sono 214 ed ecco che la Giunta per il prossimo triennio ha deciso di potenziare il personale con nuove assunzioni.

L’organico

Nella dotazione del personale, al 31 dicembre 2020, i posti vacanti sono 23, poco meno del 10 per cento. I vigili urbani sono sotto di uno, 38 contro i 39 in pianta stabile. «Una situazione parziale della forza lavoro comunale, costretta e ristretta – dicono i sindacati - da compiti sempre più gravosi e delicati». Nello specifico la categoria D3 (funzionari, ingegneri, agronomi ) non fa una piega: 14 sono e 14 saranno da qui al 2023. La categoria D (assistenti sociali, bibliotecario e istruttori direttivi vari) è invece a secco: 44 presenti su 50 assunti in via definitiva. Tra gli istruttori tecnici, l’addetto stampa (categoria C) e l’istruttore informatico il buco è di 9 unità: 106 in organico, 97 sulla carta. La categoria B3 al gran completo: 5 su 5, mentre nella B che comprende gli “esecutori” mancano gli operai specializzati.

Il programma

La Giunta Lutzu, ottenuto il via libera dai revisori dei conti ha potuto scadenzare le assunzioni nel giro di tre anni, dal 2021 al 2023. Quest’anno si punta ad assumere 10 dipendenti a tempo indeterminato: 5 istruttori amministrativi contabili da destinare al settore Sviluppo del territorio, 4 alla Programmazione, uno ai Servizi alla persona e alla cittadinanza. Sette verranno assunti facendo ricorso alla mobilità, due stabilizzando i precari e uno solamente con il concorso pubblico. Il Comune ha deciso di fare altre 20 assunzioni a tempo determinato, tra cui anche un dirigente per l’Ufficio tecnico e un ingegnere ambientale. Nel 2022 previste 21 assunzioni a tempo indeterminato: un dirigente amministrativo (che costerà 129 mila euro all’anno), un istruttore direttivo all’ufficio stampa, 3 alla programmazione, 3 contabili al servizio alle persone e alla programmazione, due agenti di polizia locale che dal tempo parziale passeranno al tempo pieno. L’anno prossimo inoltre sono previste anche 23 assunzioni a tempo determinato; tra le figure previste ci sono un dirigente tecnico, un ingegnere e, prorogando i contratti già esistenti, 12 contabili e 9 assistenti sociali. Nel 2023 non sono previste assunzioni a tempo indeterminato ma altre 23 a tempo determinato: un dirigente, un ingegnere e «uno a supporto organi di direzione politica» si legge nella relazione della Giunta. Nove assistenti sociali e dieci istruttori attraverso la proroga di contratti o la selezione. Fermo restando che nel 2022 con le elezioni amministrative tutto potrebbe cambiare, a iniziare dal tabellino delle assunzioni.

