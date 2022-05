Comune, infornata di assunzioni 

In Comune da tre anni manca un dirigente sui quattro in pianta organica così come sono scoperti parecchi posti riservati alle figure specialistiche. Per scendere a livelli più bassi il cantiere comunale è ormai alla canna del gas, assorbito al 90 per cento dalla società in house “Oristano servizi”. E la situazione si fa sempre più complicata.

Il programma

Per quest’anno il Comune aveva programmato 21 assunzioni a tempo indeterminato (un dirigente, quattro dipendenti da assumere in categoria D, quattro in categoria C e 12 agenti di polizia municipale). In realtà i tempi burocratici non seguono il passo dell’amministrazione, tra bandi e selezioni il tempo se n’è andato senza arrivare al capolinea con le assunzioni; delle altre invece dovrà occuparsi la nuova amministrazione sempre che continui lungo la strada tracciata da quella uscente capitanata da Andrea Lutzu. Il che non è proprio scontato neppure per le assunzioni 2023. Sul fronte finanziario non ci sono problemi, anche a detta dei revisori dei conti: il Comune può incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato perché rientra nella fascia dei comuni virtuosi.

Le criticità

«Ci sono settori in evidente difficoltà di organico che vanno quindi assolutamente potenziati se vogliamo che la macchina amministrativa giri a pieno ritmo. La scelta di investire sulle risorse umane – spiegavano a suo tempo dall’esecutivo – è resa più che mai necessaria dall’aumento in questi ultimi anni dagli adempimenti burocratici. La macchina pubblica è sempre più complessa e i compiti delegati ai Comuni particolarmente delicati, quindi non possiamo permetterci pause e lungaggini che andrebbero in prima battuta a penalizzare i cittadini».