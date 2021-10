Comune, il giornalista può attendere 

«Abbiamo ritenuto necessario provvedere all’immediata sostituzione del comandante in seguito al passaggio ad altra amministrazione», spiega la sindaca. «È stata istituita in pianta organica una nuova posizione a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di “istruttore direttivo di vigilanza”, in seno al Comando della Polizia locale, per la cui copertura è prevista l’assegnazione temporanea in regime di comando, per un periodo di sei mesi, di una persona da individuarsi tra il personale di pari profilo professionale appartenente ad altre amministrazioni comunali in possesso dei previsti requisiti, preordinata alla successiva mobilità».

Nei giorni scorsi la Giunta ha approvato una delibera di modifica della pianta organica, così da risolvere il problema del comando dei vigili urbani. Tornato a Carbonia il comandante Andrea Usai, la sindaca Paola Secci aveva momentaneamente assegnato il coordinamento del servizio al segretario generale (nonostante ci fossero già due ufficiali in servizio che potevano essere nominati in sostituzione), nell’attesa di individuare un nuovo comandante. Ma non si poteva bandire un nuovo concorso perché Usai, almeno per tre anni, risulterà essere in aspettativa. Per risolvere la situazione, la Giunta ha deciso di rinunciare al “giornalista pubblico” per assumere un agente di pari categoria (funzionario di categoria D) a cui affidare il comando.

Il nuovo comandante della Polizia locale potrebbe arrivare già nelle prossime settimane col ricorso alla mobilità, ma per poterlo fare rapidamente il Comune ha deciso di interrompere la procedura per l’assunzione del “giornalista pubblico”, il responsabile della comunicazione istituzionale per la cui selezione era già avviato il concorso.

La doppia scelta

La delibera

Da qui la necessità di accantonare, almeno per il momento, il concorso per la selezione del “giornalista pubblico” che era già avviato e per il quale si erano presentati una trentina di candidati. Le buste, però, non erano state ancora aperte, dunque l’Ente ha potuto interrompere la procedure. «In questo modo», conclude Secci, «avremo a breve un nuovo Comandante senza modificare la struttura presente e mantenendo un numero congruo di agenti e ufficiali in maniera tale da garantire un efficace servizio alla cittadinanza».

Le polemiche

Sia per la decisione di nominare il segretario generale al timone della Polizia municipale che per la scelta si bandire un concorso per l’assunzione di un giornalista a tempo indeterminato, nei mesi scorsi erano divampate aspre polemiche in Consiglio comunale da parte dell’opposizione. Nel primo caso si chiedeva che il comando andasse ad un ufficiale con compiti anche di polizia giudiziaria, mentre nel secondo caso la minoranza aveva sottolineato l’esigenza di altri ruoli da coprire. Per ora, vista l’emergenza di trovare una soluzione in tempi brevi, l’assunzione del giornalista verrà sospesa e si procederà alla nomina rapida di un nuovo comandante.

