Comune, Ecca in campo per il dopo Concas 

Il mondo politico di Arbus si mette in moto in vista delle elezioni anticipate di maggio-giugno, in seguito alla crisi politica generata dalle dimissioni di 9 consiglieri che hanno mandato a casa l’ormai ex sindaco Andrea Concas. Il centrosinistra sta già lavorando per tornare al governo della cittadina dopo 16 mesi di assenza. Sarà ancora Antonello Ecca a guidarlo? «Sicuramente ci sarò, ancora non so in quale ruolo. Il sindaco nasce da una scelta condivisa». E il centrodestra? «Le nostre sono liste civiche – dice il vicesindaco, Paolo Salis – da tempo stiamo verificando come muoverci con incontri programmati».

La crisi

È proprio Ecca racconta le motivazioni che hanno portato allo scioglimento prematuro del Consiglio comunale. «Alla maggioranza di Concas, ritengo sia mancata la condivisione delle idee che ciascuno ha messo in campo. Forti tensioni all’interno del gruppo sfociate in uno scontro, al quale il sindaco non ha saputo porre rimedio». La storia si ripete, identica a quella vissuta dallo stesso Ecca, nei primi mesi del mandato. “«È vero – ammette Ecca – ho perso un assessore e un consigliere, ma ho affrontato il problema con i miei e abbiamo deciso di proseguire più uniti di prima. Sapevo di avere accanto persone responsabili, pronte a lavorare per il bene di Arbus. Come minoranza, in questi mesi abbiamo dato suggerimenti, sollecitato più incontri in Aula, non siamo stati ascoltati».

E dall’accusa mossa da più parti a Concas di non aver fatto nulla, Ecca si dissocia: «Non l’ho mai detto e non lo penso. Credo, invece, che per orgoglio e presunzione non abbia voluto riconoscere che la sua maggioranza non c’era più, anche per i contrasti che lui stesso ha creato al suo interno. Ingiusto attribuire a noi la colpa del fallimento».

L’assessora