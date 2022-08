«Comune e Regione siano più attenti al nostro quartiere» 

Trentacinque anni di sacerdozio, di cui venti nella parrocchia dei Santi Pietro e Paolo a Is Mirrionis, celebrati sabato scorso dall’Arcivescovo Giuseppe Baturi davanti a oltre duecento persone.

Una tappa importante nel percorso di don Chicco Locci, punto di riferimento per l’intero rione di cui è una delle figure più significative e attente. La sua comunità, formata anche da vari giovani, non è mancata a un appuntamento di grande importanza dove è stata concessa da Baturi, inoltre, l’indulgenza parziale perpetua richiesta da don Chicco per tutti coloro che varcheranno la soglia della nuova facciata per entrare in chiesa e partecipare all'adorazione eucaristica quotidiana, pregando per il Santo Padre. Queste le condizioni stabilite dal decreto dell’arcivescovo, necessarie per ricevere l’indulgenza.

Tanta l'emozione da parte dei presenti, tra cui anche dodici parroci della diocesi cagliaritana, Maristella Dessì presidente delle catechiste e membro del Consiglio Pastorale, Valerio Floris accolito e anche lui membro del Consiglio Pastorale e i Cavalieri dell’ordine costantiniano. «Siamo depositari di una missione fondamentale: trasmettere l’amore in ogni contesto», sono state le parole di Baturi durante l’omelia. «Amore significa gratitudine e non dobbiamo smettere di essere grati verso il prossimo. Dobbiamo ringraziare Dio per ogni giorno che abbiamo in dono, senza mai scordarci che l’amore è ciò che ci sostiene». Un amore che don Chicco Locci, il più longevo parroco di Santi Pietro e Paolo, ha profuso in questi vent’anni giornalmente, costruendo una comunità solida e unita proseguendo il cammino avviato dai suoi predecessori.

«Questi vent’anni a Santi Pietro e Paolo sono stati ricchi di emozioni, con tanti traguardi raggiunti», sottolinea don Chicco mentre guarda la nuova facciata della Chiesa ormai in fase di conclusione. «I lavori della facciata stanno finalmente terminando, dopo due anni. Ora bisogna posizionare la cancellata antistante, ripristinare la pavimentazione con l'impianto elettrico per illuminare la facciata e il viale che conduce alla chiesa. Per finire, sistemeremo il sagrato e il giardino, ci vorrà ancora qualche mese ma siamo in dirittura d’arrivo». La fine dei lavori sarà un ulteriore momento di forte emozione per la parrocchia e il rione verso cui don Chicco rivolge lo sguardo con attenzione. «Is Mirrionis ha bisogno di più attenzione da parte delle istituzioni, è fondamentale incentivare la socializzazione», conclude. «La parrocchia contribuisce a ciò, essendo una famiglia basata sull'amore e sulla fiducia l’uno nell’altro».