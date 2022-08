Comune, è corsa al posto fisso 

La dirigente del settore Programmazione e gestione delle risorse ha preso atto delle 409 domande per la selezione pubblica per esami e titoli per l’assunzione di 4 istruttori direttivi amministrativo-contabili a tempo indeterminato e pieno. Titolo di studio richiesto laurea o laurea magistrale o specialistica o diploma di laurea in Economia, Giurisprudenza, Scienze politiche o titoli equiparati, stipendio lordo di 22 mila euro. La dirigente ha preso atto e spedito alla commissione giudicatrice anche le 1329 domande presentate per partecipare al concorso per l’assunzione, attraverso selezione pubblica per soli esami, di 11 istruttori amministrativo contabili, a tempo indeterminato e pieno. In questo caso oltre i soliti requisiti della cittadinanza italiana, dell’idoneità fisica, il possesso dei requisiti civili e politici veniva richiesto il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Tanto il posto è ambito altrettanta numerosa è stata la partecipazione al punto che la Giunta comunale è stata costretta a prelevare dal fondo di riserva 54.600 euro, ad integrazione delle somme già previste in bilancio che, alla luce delle domande, erano nettamente insufficienti per garantire le somme necessarie alla copertura delle spese per il reclutamento del personale previsto nel piano delle assunzioni 2022/2024.

Riprende la corsa al posto fisso dopo il lungo stop per questioni finanziarie nazionali e, a seguire, per la pandemia. Sono ben 1738 i candidati che hanno presentato la domanda per partecipare a due concorsi pubblici banditi dal Comune per l’assunzione di 4 più 11 istruttori amministrativi e direttivi contabili. Uno su cento ce la farà ad occupare la scrivania «a tempo pieno e indeterminato» in un territorio che ha fame di lavoro come conferma il numero di candidature pervenute a Palazzo degli Scolopi entro i termini previsti dal bando.

Riprende la corsa al posto fisso dopo il lungo stop per questioni finanziarie nazionali e, a seguire, per la pandemia. Sono ben 1738 i candidati che hanno presentato la domanda per partecipare a due concorsi pubblici banditi dal Comune per l’assunzione di 4 più 11 istruttori amministrativi e direttivi contabili. Uno su cento ce la farà ad occupare la scrivania «a tempo pieno e indeterminato» in un territorio che ha fame di lavoro come conferma il numero di candidature pervenute a Palazzo degli Scolopi entro i termini previsti dal bando.

Le risorse

Tanto il posto è ambito altrettanta numerosa è stata la partecipazione al punto che la Giunta comunale è stata costretta a prelevare dal fondo di riserva 54.600 euro, ad integrazione delle somme già previste in bilancio che, alla luce delle domande, erano nettamente insufficienti per garantire le somme necessarie alla copertura delle spese per il reclutamento del personale previsto nel piano delle assunzioni 2022/2024.

Le domande

La dirigente del settore Programmazione e gestione delle risorse ha preso atto delle 409 domande per la selezione pubblica per esami e titoli per l’assunzione di 4 istruttori direttivi amministrativo-contabili a tempo indeterminato e pieno. Titolo di studio richiesto laurea o laurea magistrale o specialistica o diploma di laurea in Economia, Giurisprudenza, Scienze politiche o titoli equiparati, stipendio lordo di 22 mila euro. La dirigente ha preso atto e spedito alla commissione giudicatrice anche le 1329 domande presentate per partecipare al concorso per l’assunzione, attraverso selezione pubblica per soli esami, di 11 istruttori amministrativo contabili, a tempo indeterminato e pieno. In questo caso oltre i soliti requisiti della cittadinanza italiana, dell’idoneità fisica, il possesso dei requisiti civili e politici veniva richiesto il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Il caso

Ancora nessuna presa d’atto dell’elenco delle domande per la selezione pubblica per esami e titoli di un dirigente amministrativo a tempo indeterminato e pieno che tra i requisiti generali per l’ammissione richiedeva «l’iscrizione a partita Iva e reddito professionale lordo annuo, desumibile dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore al trattamento economico lordo annuo previsto di euro 45.260». Un passaggio che ha suscitato forti dubbi tra diversi professionisti che per motivi vari non avevano realizzato quel compenso ma che non per questo potevano essere ritenuti non all’altezza di confrontarsi in un “concorso per esami e titoli” dove vince, o dovrebbe vincere, il migliore al di là del reddito.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata