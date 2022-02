Comune, dipendenti al verde 

Conti correnti dei dipendenti comunali in rosso e stupore per centinaia di impiegati, operai, funzionari che ieri non hanno trovato accreditato lo stipendio in banca. Da prassi, l’amministrazione di Nuoro, quando il giorno 27 di ogni mese cade in un festivo, accreditava gli stipendi il giorno prima. Ieri non è capitato. Tanto da scatenare la preoccupazione, alimentata da una nota sindacale del segretario territoriale dalla Uil Fpl, Franco Licheri, che chiede spiegazioni sui ritardi. Dal Comune, l’assessore al Personale, Filippo Spanu, replica: «Trovo quel comunicato alquanto inspiegabile, gli uffici mi hanno assicurato che sarà tutto regolarizzato lunedì». Parole che non sopiscono la polemica, perché tra i dipendenti nel pomeriggio circola la notizia che gli amministratori abbiano ricevuto la loro indennità. Tutto vero: ma assieme all’indennità di febbraio è arrivata quella di gennaio, in evidente ritardo.

L’allarme del sindacato

«Questa organizzazione sindacale - si legge nella nota della Uil - scrive in nome e per conto dei propri iscritti e simpatizzanti in quanto parrebbe che lo stipendio di febbraio non sia stato ancora accreditato nei conti correnti di lavoratori del Comune di Nuoro ed addirittura non sia stato ancora trasmesso il ruolo corrispondente al Tesoriere comunale. Da alcune indiscrezioni - prosegue - parrebbe che non sia neppure certa la data dell’accreditamento delle somme. Pertanto nella considerazione che le famiglie dei dipendenti comunali devono sostenere numerose spese non procrastinabili (mutui, locazioni, tributi, tasse universitarie, e tutte le normali spese di una famiglia) chiede di conoscere quali siano le motivazioni del ritardo e la data esatta del pagamento di quanto dovuto». Poi precisa: «Si rimarca che una situazione di questo genere non è mai accaduta in precedenza e la cosa maggiormente sconcertante è quella che non ci sia stata alcuna comunicazione preventiva, con l’indicazione della data in cui avverrà l’accreditamento degli stipendi». Licheri spiega il motivo della comunicazione: «affinché si pongano i giusti correttivi, onde evitare il ripetersi di questa condizione che possa mettere in difficoltà le famiglie dei lavoratori comunali».

Tutto in regola

«Siamo dentro una dinamica fisiologica», precisa Spanu che richiama il carico di lavoro dell’ufficio personale: un dipendente è in mobilità all’Areus, un altro si divide part-time tra Isre e Comune. «Trovo quel comunicato sbagliato - dice - e inspiegabile. Il 27 cade di domenica, parliamo di due giorni festivi in un contesto che conosciamo tutti, complicato dalla pandemia, in più non largheggiamo per personale. Abbiamo molto rispetto per le esigenze del personale e le scadenze in un giorno festivo possono essere regolarizzate entro il primo giorno feriale».