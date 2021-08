Comune contro Area: paghi l’Imu 

Il Comune di Gonnosfanadiga ha nominato il legale che seguirà la nuova causa contro Area (Azienda regionale per l’edilizia abitativa). L’avvocato Francesco Sanna del foro di Cagliari dovrà rappresentare, di nuovo, il Comune contro il ricorso presentato da Area davanti alla commissione tributaria provinciale di Cagliari. Il Comune e l’azienda per l’edilizia popolare sono finiti davanti al giudice tributario a causa del mancato versamento dell’Imu (Imposta municipale propria) da parte di Area per l’anno 2015.

Lo scontro

L’ente sostiene di non dovere versare i cinquantunomila euro poiché le case Area, essendo alloggi popolari, rientrerebbero negli edifici inclusi nell’articolo 2 che dal primo gennaio 2014 esonera dal pagamento dell’Imu gli alloggi sociali, ovvero quegli alloggi che non producono reddito o lucro. Secondo il legale Francesco Sanna, nominato dal Comune di Gonnosfanadiga, gli alloggi Area non sarebbero degli alloggi sociali poiché, seppur con somme spesso irrisorie, vengono pagati regolarmente gli affitti. Sanna spiega: «È una situazione che abbiamo già vissuto per l’Imu del 2014. In quell’occasione era stato già sentenziato dalla stessa commissione tributaria provinciale di Cagliari che Area avrebbe dovuto pagare l’Imu del 2014 al Comune poiché non rientra negli alloggi sociali».

Le ragioni

La tassa, completamente a carico dell’ente che risulta proprietario delle abitazioni, a quanto pare non può essere soggetta nemmeno a riduzioni poiché l’azienda risulta proprietaria degli immobili che vengono regolarmente concessi in affitto. Secondo Sanna a peggiorare la situazione dell’azienda regionale per l’edilizia abitativa sarebbe il fatto che in un primo momento è stata l’azienda stessa a riconoscere l’obbligo di dovere pagare l’imu versando per l’anno 2015 due acconti: uno il 16 giugno 2015 e la seconda il 21 dicembre 2015. Area aveva già citato il Comune di Gonnosfanadiga impugnando l’avviso di accertamento relativo all’Imu del 2014 ma la commissione tributaria provinciale di Cagliari aveva rigettato totalmente la richiesta dell’azienda regionale sostenendo «l’infondatezza del ricorso».

La risposta

Da parte dell’Ente a causa dei cambiamenti ai vertici non è arrivata nessuna risposta in merito. L’ormai ex dirigente Gianpaolo Sanna, andato in pensione pochi giorni fa, ha lasciato le redini dell’azienda all’ingegnera Stefania Pusceddu, appena insediata a capo di Area. A occuparsi della questione sarebbe una dei legali dell’azienda Eloisa Lepori. Pusceddu ha però dichiarato che «una volta ottenuti tutti i documenti e fatto il punto della situazione con il legale incaricato, non mancherò di fare sapere quale è la posizione dell’azienda».

