Comune, caccia agli evasori 

La caccia all’evasione si fa in Comune. Un recente report emesso dai funzionari dell’Ufficio tributi di Tortolì rivela che il recupero del sommerso può portare nelle casse comunali 4 milioni di euro. Gli 007 della riscossione confidano di poterli recuperare entro il 2023 con un piano adeguato. Negli ultimi giorni la task force allestita in via Garibaldi ha preparato un piano per recuperare un bottino che ammonta a 162 mila euro. Il sospetto, più che fondato, è che 1.149 contribuenti di Tortolì non abbiano mai versato le rate della defunta Tasi o che negozi e unità abitative abbiano completamente eluso il tributo nel 2017. Quello dei tributi comunali non pagati è un fenomeno ben più ampio rispetto ai 162 mila euro evasi sulla Tassa per i servizi indivisibili: è un’autentica voragine sul già precario bilancio.

Immobili ai raggi X

Il Comune intensifica la lotta all’evasione fiscale, da compiere nel più breve tempo possibile per evitare la tagliola delle prescrizioni (soprattutto nel caso della Tassa sui servizi indivisibili, trascorsi i fatidici 5 anni). Un intenso lavoro in cui, per recuperare le risorse, saranno utilizzati tutti gli strumenti possibili. Lo staff adeguato ha approvato gli oltre mille avvisi, pronti per essere recapitati all’indirizzo del contribuente, stanato dai cervelloni elettronici installati in via Garibaldi cui non è sfuggito l’omesso pagamento del tributo istituito nel 2014 e abrogato nel 2020 quando è nata la nuova Imu. Per contrastare l’evasione dei tributi, dall’Imu alla Tari passando per Ici e Tasi, il Comune utilizza procedimenti automatizzati, che da soli hanno portato ad accertare milioni di euro non pagati: interessano proprietari di immobili per attività commerciali e di appartamenti.

Solleciti a 360 gradi

I cervelloni elettronici a disposizione degli 007 comunali non risparmiamo nessuno. Neppure chi avrebbe evaso pochi euro, verosimilmente non per sua volontà bensì, nel caso di proprietari che affidano la contabilità privata o aziendale ai professionisti del settore, per meri errori di calcolo. Tanto che i sistemi automatizzati, che elaborano controlli incrociati per individuare eventuali illeciti, hanno prodotto anche cartelle di 5 euro, spedite a domicilio per sollecitarne il pagamento. Di fatto l’attività tecnico-amministrativa è diventata un’autentica caccia al tesoro sommerso.