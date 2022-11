Comune-Anas, multe annullate 

Le strisce blu sulla statale 126 che attraversa il centro abitato di Arbus e prende il nome di tre vie, Repubblica, Libertà e Costituzione, sono legittime. Con una sentenza il giudice di pace ha accolto il ricorso proposto dal Comune contro Anas per l’annullamento di 14 verbali, ciascuno di 866 euro, emessi dall’Azienda nazionale strade statali perché «l’amministrazione ha realizzato abusivamente stalli di sosta senza l’autorizzazione della proprietaria della strada», comminando anche «la sanzione accessoria del ripristino dei luoghi».

La contestazione

Una vicenda travagliata che vede a muso duro due enti pubblici in lotta da dieci anni, strano e per certi versi incomprensibile il fatto che entrambi lo facciano per un obiettivo condiviso: la sicurezza della statale 126, quella che ormai per tutti è diventata la strada della discordia. L’ultimo contendere risale al mese di marzo, quando Anas notificò al Comune 14 verbali, tutti per la stessa infrazione «violazione al codice della strada» e tutti redatti nello stesso giorno. Ciascuno accompagnato da una nota: «Non è stato possibile procedere all’immediata contestazione, l’accertamento della violazione è avvenuto in assenza del trasgressore». Anas, lamentando l’origine dei lavori, ha da subito sostenuto di «non essere stata interpellata» e pertanto «non ho potuto esprimere valutazioni, considerato che la carreggiata in alcuni tratti non ha la larghezza minima di tre metri, prevista dal codice della strada».

Il ricorso

Il provvedimento del Comune si cala in un più ampio contesto di riorganizzazione del traffico veicolare all’interno del centro abitato, prima con l’istituzione del senso unico di marcia sul percorso e poi nella riorganizzazione delle aree di sosta. Col ricorso al giudice di pace, il Comune ha chiesto l’annullamento dei verbali, ritenendo «illegittima l’applicazione di 14 contravvenzioni a fronte di un’identica violazione nella stessa giornata». E poi il rischio che l’abolizione della segnaletica «potrebbe avere delle ripercussioni in termini di disagio per la comunità», perché «la sosta senza disco orario creerebbe disordine e disorientamento per l’assenza improvvisa di una situazione cristallizzata in oltre un decennio». Infine «i provvedimenti con i quali il Comune ha regolamentato gli stalli derivano da atti amministrativi ben definitivi e persino il nulla osta dell’Anas del 2008 per il via libera al senso unico». Il giudice ha accolto il ricorso, annullato le multe e compensato le spese processuali.