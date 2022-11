Comune a rischio dissesto? 

Il Comune di Carbonia a rischio dissesto finanziario? Nelle ultime settimane si fanno sempre più insistenti le voci di uno “Tsunami” dei conti, che causerebbe serissimi problemi all’amministrazione e ai suoi cittadini.

Il bilancio

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno si fa sempre più prossimo per l'amministrazione l’approvazione del documento politico per eccellenza in capo al Consiglio comunale ovvero il bilancio di previsione 2023. Sull’argomento interviene il sindaco, Pietro Morittu, che non nasconde le difficoltà economiche esistenti.«Sulla scia delle dichiarazioni allarmate del presidente dell’Anci Antonio Decaro e del suo vice e sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, sulla grave situazione dei bilanci degli Enti locali, – premette il primo cittadino - e a causa delle spese correnti in forte aumento a fronte di entrate sempre più limitate, saremo chiamati a fare, con lucidità e lungimiranza, delle scelte accurate. Per far questo è indispensabile però che, come richiesto proprio dall’Anci sotto nostra pressione, lo Stato e la Regione aumentino le risorse da destinare ai Comuni». Il sindaco non si nasconde e fa alcuni esempi per comprendere la drammaticità del momento: «Allo stato attuale interventi indispensabili come l’inserimento in struttura di persone in stato di necessità, così come i servizi a domanda individuale, sarebbero messi a rischio senza un intervento economico forte da parte dello Stato e della Regione. Per questo motivo – prosegue - specifico che alle nuove risorse destinate a fondi per investimenti (come per esempio i circa tre milioni di euro recentemente avuti per la ristrutturazione o creazione di nuovi asili nido), vengano affiancate, in maniera strutturale, nuove entrate correnti utili a coprire le spese di funzionamento amministrativo». In caso contrario i conti rischiano di rimanere in rosso

L’appello

Partendo da questa analisi Pietro Morittu rinnova l’appello agli enti sovraordinati «perché le problematiche economiche di questo complicatissimo periodo non vengano demandate solo ai Comuni e non venga da loro minimamente sottovalutato il rischio della mancata copertura dei bilanci». Ma il sindaco, che detiene anche la delega al Bilancio, è ben conscio delle responsabilità politiche che i cittadini hanno affidato a lui e alle forze che lo sostengono: «Abbiamo avviato una discussione in maggioranza, che apriremo anche alle forze di opposizione, sulle scelte da compiere - annuncia - Il Comune, nella sua interezza, sarà chiamato a contribuire alla chiusura di questo faticoso documento». E quando viene fatto notare che ultimamente sono tanti i consiglieri di maggioranza che presentano mozioni che in molti casi richiedono anche importanti impegni di spesa, il Sindaco non ha dubbi: «I consiglieri, quelli di maggioranza in primis, davanti alle difficoltà saranno pronti a fare le scelte che vanno a favore della collettività e delle situazioni di maggior bisogno».