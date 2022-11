Comune a caccia degli evasori 

Il Comune cerca una società di riscossione per recuperare i tributi non pagati dai nuoresi nell’ordine di 250 mila euro che serviranno a finanziare i sussidi per famiglie e aziende in difficoltà. Il 26 ottobre viene pubblicata una determina, annullata pochi giorni dopo e prima della scadenza del 10 novembre per «mancata pubblicazione allegati per problema tecnico». Il caso esplode sui social dove alcuni nuoresi protestano a causa del bando che, a parer loro, non agevola i cittadini ma li costringe a pagare in un periodo di forte crisi.

La polemica

«Il bando dice che quei soldi serviranno per attività propedeutiche e strumentali alla riscossione - dice Felice Corda - ossia per supporto nell’attività di accertamento e recupero delle entrate tributarie locali Imu, Tasi e Tari per 2 anni. La spesa totale è di 250.705 euro di cui 246.440 alla società aggiudicataria e 4.040 ai dipendenti comunali per incentivi funzioni tecniche. Non si ha da dire sulla legittimità formale dell’atto, ma sul “supportare”».

Evasione

L’assessora alla programmazione economica Rachele Piras sottolinea gli obiettivi dei sussidi. «Abbiamo fatto una manifestazione di interesse. La criticità più grande è la tassa sui rifiuti - afferma -. L’Imu resta più o meno regolare. Per la Tari, abbiamo un introito annuale di circa due milioni l’anno, grazie anche allo sconto in bolletta dovuto alle elevate percentuali di raccolta differenziata». Da capire se i mancati pagamenti allora derivino da una banca dati inattendibile o dall’evasione di tasse. «Con la consegna dei mastelli e dei sacchi identificabili - prosegue Piras - abbiamo constatato che mille utenze su 15 mila non pagano. Si tratta di azioni volte a migliorare la performance delle entrate». Il Comune raggiunge telefonicamente i singoli utenti. «I contribuenti se non hanno pagato o dimenticano una rata - aggiunge Piras - possono essere contattati per rispettare la puntualità e in tal modo segnalare, eventualmente, difficoltà per richiedere una maggiore rateazione o supporto». Si prevede uno sconto della tariffa Tari per il 2023 o una compensazione per le aziende tra crediti e debiti. «A questi si aggiungeranno i 120 mila euro risparmiati in periodo Covid che serviranno per uno sconto in bolletta nel 2023 - prosegue - e ulteriori 80 mila euro di aiuti di Stato che verranno distribuiti al canone unico patrimoniale. Si parla di risorse relative al suolo pubblico, alle affissioni e impianti pubblicitari». Da stabilire i parametri per poter affidare questi ultimi a baristi, artigiani e attività con calo di fatturato.