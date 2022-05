Comunali, trattative a strappi 

Diavolo di un Marco Melis! Un risultato lo ha già ottenuto. Costringe maggioranza e opposizione a sfibranti trattative alla ricerca di una quadra che accontenti tutti e scontenti meno gente possibile. Perché fare tre liste non conviene a nessuno se non all’ex sindaco di Arzana. Almeno secondo i calcoli banali di coloro che votano da qualche anno. Quelli che ogni giorno al bar elaborano liste e conteggi di preferenze che nessun sondaggista potrà mai equiparare.

Si tratta

A pochi giorni dalla dead line, come la chiamano gli anglofoni, la politica lanuseina sforna quotidiane novità. Ieri l’accordo pareva davvero questione di dettagli, dopo che la notte precedente aveva spazzato via ogni speranza. Nell’impossibilità di conoscere se la trattativa in questione abbia attraversato indenne, come diceva qualcuno, la nottata, è possibile solo indicarne i termini e i punti di accordo e contrasto. In primis la nave della maggioranza segna alcune importanti defezioni: Matteo Stochino, presidente del Consiglio comunale e prossimo segretario ogliastrino del Pd. Divergenze su forma e sostanza della discussione lo avrebbero allontanato dal tavolo permanente di trattativa con l’opposizione. Prima di lui si era defilato il vicesindaco Salvatore Zito e dopo l’assessore Andrea Cabiddu. A rappresentare il Pd resterebbero Cinzia Marongiu e Davide Burchi. Il nodo della questione è sempre il ruolo di Maria Tegas.

Il nodo

La maggioranza ha portato al tavolo la proposta di una giunta prodotto delle urne, basata sui voti e non (come spesso accade), sulle competenze. Tegas, potenziale candidato sindaco, dovrebbe guadagnarsi quindi lo scranno a suon di voti. Con lei la geologa porterebbe in lista Mirko Balloi, Gianni Perotti, Daniela Sanna e perfino un esponente a Cinque stelle. Tuttavia è probabile che l'accordo sia saltato. A questo punto Tegas e i suoi potrebbero perfino decidere di fare una lista da soli oppure mandare tutto all’aria e dare un appoggio esterno a uno dei due candidati rimasti. Quale potrebbe essere questo candidato lo facciamo immaginare ai lettori.