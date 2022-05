Comunali, Murgioni ci riprova «Largo ai giovani? Non sono pronti» 

«Diciamo che è un male per il paese. In politica ci si deve confrontare e dare la possibilità di scegliere. Non mi soddisfa il fatto che ci sia una sola lista ma non ho alternative. I cittadini capiranno, in questo difficile momento non credo che vogliano lasciare il paese in mano ad un commissario».

Non è già una sconfitta per Castiadas che ci sia una sola lista in corsa?

Venti gli anni al governo: soltanto in un’occasione – era il 2012, sfidante Quintino Sollai – è uscito sconfitto. Oggi, per la prima volta nella storia del paese, sfidanti non ce ne sono. Per vincere basta raggiungere il quorum (e ottenere almeno la metà dei voti validi).

Castiadas uguale Eugenio Murgioni. Il sindaco uscente, 68 anni, si ripresenta alle urne per la settima volta in 35 anni (da quando, nel 1986, Castiadas ha ottenuto l’autonomia amministrativa da Muravera).

Il vicesindaco Giuseppe Onano ha detto che la seconda lista da lui sostenuta era pronta.

«Mi sembra ci siano delle incongruenze nelle parole del vicesindaco. Cioè, non si è presentato al voto però allo stesso tempo ha affermato che c’era una lista pronta a scendere in campo che, a suo dire, sarebbe indispensabile per la corretta dialettica del paese. Ma poi c’è una incongruenza ancora più evidente».

Quale?

«Ha parlato di una lista pronta ed è rimasto vicesindaco. Perché non si è dimesso?».

Le deleghe poteva ritiragliele lei...

«È lui che mi ha tolto la fiducia e non il contrario. Tra l’altro lui ha la mia stima personale, è un ragazzo che ama la politica».

Onano ha chiarito che 5 anni fa le promesse furono ben altre, e cioè spazio ai giovani.

«Sono convinto che i giovani debbano inserirsi in politica ma devono anche fare tesoro di chi ha più esperienza di loro. Ecco, il passaggio del testimone si fa quando si ha la certezza che l’altra persona ha le capacità e l’esperienza per garantire un buon governo. Non basta essere giovani».

È stato definito un accentratore.

«Non mi sento così. In questi anni abbiamo lavorato tutti insieme per il bene di Castiadas».

Ha avuto difficoltà a chiudere la sua di lista?

«No, nessuna. Alcune persone, in base ad un confronto sereno, sono persino rimaste fuori dalla lista. Ci sosterranno dall’esterno».

È vero che ha cercato di coinvolgere la minoranza?

«La minoranza in questi cinque anni ha sempre dato un contributo costruttivo con capacità politica e intellettuale. Lo hanno sempre fatto per il bene del paese».

La minoranza però ribadisce che gran parte del programma che è stato portato avanti era quello della legislatura precedente con sindaco Quintino Sollai.

«Anche Sollai stava portando avanti il mio di programma, quello della legislatura ancora precedente».

Come sarà la campagna elettorale?

«Andrò di casa in casa ad ascoltare la gente, a raccogliere suggerimenti».

Preoccupato per il partito del non voto?

«I cittadini conoscono il lavoro che è stato fatto. Ripeto, sono fiducioso».

Cosa è stato fatto di buono in questi 5 anni?

«È tutto scritto in questo elenco di venti pagine. Abbiamo speso venti milioni in opere pubbliche e altri undici sono pronti. Abbiamo ripristinato l’85 per cento delle strade».

Le cose invece che non sono state fatte?

«Userei il termine “rallentate”. Mi riferisco al Piano urbanistico e al Piano del litorale, i pilastri per la crescita del paese. Si basa tutto su agricoltura, ambiente, spiagge. Con il progetto di una fascia dietro gli arenili da dedicare ai servizi turistici. È un mio piccolo rammarico ma d’altronde, a causa della pandemia, abbiamo amministrato soltanto per due anni e mezzo. Chiuderemo la partita entro i prossimi dodici mesi».

