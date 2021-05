Comunali, l’affanno giallorosso 

Stentano a decollare le alleanze tra Pd e 5 stelle in vista delle amministrative. In molte delle grandi città che andranno al voto in autunno si prefigura un nulla di fatto, con candidati distinti al primo turno. Così, da Roma a Torino e in entrambe le forze politiche, c’è chi lavora a una convergenza almeno ai ballottaggi, ultimo banco di prova per la tenuta dell’asse giallorosso alle politiche. «Io vorrei che in tutti i Comuni andassimo apparentati al secondo turno - esorta il segretario dem Enrico Letta - è un obiettivo importante».

Letta sa che il percorso politico nazionale insieme a Giuseppe Conte difficilmente avrà immediate ricadute nelle città dove Pd e Movimento si sono combattuti aspramente fino a ieri, ma tiene a sottolineare che «la collaborazione continua bene dentro al governo Draghi, come è successo col governo Conte. Per adesso la strada che abbiamo tracciato è questa e ci crediamo», dice alla Stampa. Quanto alle amministrative, «non si straccia le vesti se immediatamente non si si risolveranno tutti i problemi». Quanto alle primarie, sono «l'identità del nostro partito e a Roma, Torino e Bologna si stanno costruendo».

L’ipotesi Zingaretti

Nella Capitale la consultazione interna al centrosinistra si terrà, pandemia permettendo, il 20 giugno. In pole c’è l’ex ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ma stenta a tramontare definitivamente (nonostante le smentite del diretto interessato) l’ipotesi di una discesa in campo di Nicola Zingaretti. La sindaca M5S Virginia Raggi va per la sua strada e conferma l’intenzione di tentare il bis. «Con lei le primarie saranno il primo turno», suggerisce una fonte romana del Pd. Situazione analoga a Torino, dove le strade di democratici e pentastellati sembrano definitivamente divise. «Il Pd ha deciso di convocare unilateralmente le primarie escludendo di fatto un accordo - si sfoga la sindaca Chiara Appendino che si era spesa per l’unità giallorossa - Per noi sostenere la sindaca uscente di Roma è naturale come lo è per il Pd appoggiare Giuseppe Sala a Milano. In altre città, però, le condizioni erano diverse. Ne prendiamo atto: ognuno correrà per conto proprio».

Il silenzio di Fico

A Napoli, invece, il patto è a buon punto e il negoziato si sta spostando sui nomi. Roberto Fico non ha ancora ufficializzato alcuna decisione, e l’ex ministro Gaetano Manfredi sarebbe più gradito al governatore Vincenzo De Luca. Francesco Boccia, responsabile degli enti locali del Pd, è fiducioso e, a Rainews 24, si dice certo che a Napoli e Bologna si andrà insieme già al primo turno. Entro la fine delle prossima settimana saranno definite data e regole delle primarie che serviranno per scegliere, a Bologna, il candidato sindaco del centrosinistra. Al tavolo della coalizione continua a partecipare anche il M5s. Che però avverte: si abbassino i toni della campagna elettorale nelle città.

