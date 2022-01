Comunali, il centrosinistra apre al Psd’Az 

Due i temi al centro dell’incontro a distanza: il programma per il futuro della città, e il perimetro della futura coalizione. Tutto work in progress, compresa la leadership della corazzata politica che potrebbe passare attraverso una consultazione in stile primarie, adattata al periodo di pandemia. «Dobbiamo essere il più inclusivi possibile», commenta Lilliu, «lo dimostra già la presenza importante dei grillini e quella di movimenti come Demos e Rinascita, novità rispetto a cinque anni fa che sono certo daranno un contributo determinante in questa tornata elettorale».

Lunedì sera il via ufficiale alle trattative di coalizione con un vertice convocato su Zoom. Collegati i delegati provinciali e cittadini delle diverse forze politiche coinvolte: dai Progressisti, a Possibile, sino ad Articolo Uno e all’Upc. E ancora l’associazione Nelson Mandela, i Socialisti, Demos, 5 Stelle, Italia in Comune, con una rappresentanza del movimento civico Rinascita. E il Pd, con il capogruppo in Consiglio Omar Zaher, Rita Corda per la segreteria cittadina, e Francesco Lilliu in qualità di esponente provinciale dei dem.

Per ora l’intesa giallorossa c’è, con Pd e 5 Stelle pronti a costruire un progetto elettorale e una coalizione allargata in vista delle prossime elezioni amministrative a Selargius. Prima però servono programma e candidato sindaco condiviso, poi si potrà siglare ufficialmente l’accordo. Insieme a una serie di movimenti civici e gruppi politici di centrosinistra pronti a scendere in campo, con un occhio rivolto verso il Psd’Az, di fatto sospeso nell’attuale scacchiera del Consiglio comunale e che proprio cinque anni fa aveva rinunciato al simbolo, pur di sostenere il centrosinistra cittadino. «Stiamo gettando le basi della coalizione, aperta a tutte quelle forze politiche che non hanno fatto parte dell’attuale amministrazione Concu», l’appello lanciato dal segretario provinciale del Pd Francesco Lilliu.

L’incontro

Lo spiraglio

Perimetro quindi da definire, con tanto di riflessione sui sardisti. Nessuna interlocuzione politica in corso per ora, ma la loro posizione in bilico nel parlamentino di piazza Cellarium lascerebbe aperto un piccolo varco. Anche se di fatto il ruolo del Psd’Az nella maggioranza regionale non convince parti del centrosinistra su una possibile alleanza elettorale in salsa selargina. Sul patto politico Pd-5 Stelle i più cauti sono i pentastellati, pronti a siglare l’accordo ma non prima di aver definito programma e leader della coalizione nascente. «L’intesa c’è», commenta il capogruppo dei 5 Stelle in Consiglio Gianluca Putzu, «dobbiamo iniziare però a parlare del candidato sindaco, quello di fatto sarà decisivo per capire se saremo dentro o fuori: se non è condiviso, oppure il Pd decide di fare le primarie», precisa, «sarà difficile portare avanti un progetto politico comune». Decisivo anche il programma elettorale: «Ho chiesto che sia valido, sostenibile e realizzabile, basta libri dei sogni. Pochi punti ma che si possano portare avanti, anche perché questo ci chiedono i cittadini».

La posizione

Sulla stessa linea l’esponente di Italia in Comune Mario Tuveri: «È necessario trovare subito la quadra sul programma, con un impegno serio e concreto per i selargini. Tenendo contro delle risorse a disposizione, e allo tesso tempo puntando sui fondi europei che non sono stati sfruttati da chi ha amministrato la città negli ultimi anni».

