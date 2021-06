Comunali, Dessì è già pronto 

Obiettivo comunali 2023. Nemico giurato di ogni forma di improvvisazione in politica, l’ex assessore e vicesindaco Gianni Dessì è al lavoro con largo anticipo per favorire la nascita di un forte gruppo che possa conquistare il Comune di Senorbì. «Troppo facile proporsi quando si è vicini al traguardo, in politica come nella vita i progetti seri devono avere solide fondamenta», sostiene Dessì, amministratore comunale di lungo corso (è stato sia in maggioranza che in opposizione), pronto a ributtarsi nella mischia elettorale dopo essersi ritagliato un ruolo da semplice osservatore delle vicende amministrative del capoluogo della Trexenta. «Tre anni fa ho scelto di farmi da parte perché contrario alla eccessiva frammentazione dei gruppi – ricorda –, adesso però bisogna fare uno sforzo maggiore per superare certe storiche divisioni».

La proposta

È un appello all’unità quello dell’ex vicesindaco (dal 2001 al 2006, prima Giunta Sanna), pronto a farsi garante del nuovo progetto. «L’obiettivo è mettere in contatto tutte le anime dell’opposizione, gli scontenti e i delusi dall’attuale amministrazione in carica per creare un’unica compagine forte e competitiva», spiega Dessì, pronto a rivestire il ruolo di federatore di una sorta di “Lista dei migliori”, sulle orme del Governo Draghi: «È tempo di ricostruire, dobbiamo ripartire dall’agricoltura che da anni è abbandonata e scommettere sul rilancio del paese nei settori chiave dell’economia locale, quali commercio e artigianato». La ricetta vincente? «Puntare su un mix tra esperienza e gioventù, perché se guardo all’attuale maggioranza vedo entusiasmo e voglia di fare ma anche troppa inesperienza», sottolinea Dessì.

Nuova stagione

Il 18 giugno 2018, con l’elezione di Alessandro Pireddu, si è chiusa a Senorbì l’epoca dello storico sindaco Adalberto Sanna che ora guida uno dei due gruppi di opposizione consiliare. L’altro è capeggiato da Marco Basciu. «Per creare un’alternativa seria bisogna ragionare sui punti in comune tra le varie forze politiche – spiega –Dessì la mia area di riferimento è da sempre quella dei partiti moderati, del centro-destra legato più alle tradizioni democristiane che non a certo populismo ora tanto in voga». Chi sarà il sindaco di una lista tanto variegata? «Ci sarà tempo per deciderlo, adesso dobbiamo parlare di idee e progetti», conclude Gianni Dessì.