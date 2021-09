Comunali, c’è Angela Corrias 

L’alternativa alla continuità può arrivare dal passato. A cinque giorni dalla presentazione delle liste, a Baunei circola con insistenza il nome di Angela Corrias, 62 anni, sindaco dal 1996 al 2006 ed ex consigliere regionale tra il 2004 e il 2009 tra le fila del centrosinistra, che starebbe sostenendo il gruppo di attivisti di cui fanno parte, fra gli altri, Vincenzo Secci e Mauro Pusole. Non è ancora chiaro se l’insegnante ambisca alla fascia tricolore oppure sia soltanto impegnata nelle trattative serrate in vista della chiusura delle civiche. L’ex primo cittadino si è trincerata dietro un laconico «no comment».

Sull’altro versante gli esponenti legati alla maggioranza proseguono nelle riunioni per individuare il candidato: la scelta balla tra Sebastiano Tronci e Stefano Monni.

Rush finale

Angela Corrias ha glissato sull’indiscrezione che la vorrebbe di nuovo in campo a distanza di anni dal suo ultimo incarico pubblico. Eppure secondo i rumors, il sindaco che ha accompagnato le comunità di Baunei e Santa Maria Navarrese verso il nuovo millennio starebbe prendendo parte agli incontri del gruppo alternativo alla maggioranza. Sotto quale veste non è ancora dato sapersi. Gli attivisti del gruppo, Secci e Pusole, lavorano alla costituzione di una civica che alle urne potrebbe sfidare uno tra Tronci e Monni. I due avvocati sono i due papabili candidati della lista strettamente legata alla maggioranza uscente. La decisione era attesa per domenica sera, ma il gruppo ha allungato il confronto e la fumata bianca potrebbe arrivare entro oggi.

Le incertezze

Oltre a Baunei si voterà anche in altri sei paesi dell’Ogliastra. Ma se a Lotzorai, Ulassai, Talana e Triei i giochi sembrano pressoché definiti, restano aperte le partite a Cardedu e Tertenia. Nel primo caso è certa la ricandidatura del sindaco uscente, Matteo Piras, con Giacomo Pani antagonista più quotato. Tre liste certe a Tertenia, dove persiste la possibilità di un quarto polo a sfidare Giulio Murgia, Franco Lai e Guido Pisu.

