Compie 18 anni e sparisce di casa 

Anziché soffiare sulle 18 candeline di una torta per il compleanno più atteso, Denisa cinque giorni fa è sparita nel nulla. Via di casa, senza dire a nessuno dove sia diretta, per quanto, né se abbia intenzione di tornare indietro. Il telefonino non dà segni di vita, a scuola non s’è più vista.

Succede a Villamar, dove la famiglia di una ragazza vive ore d’ansia. A casa, Denisa Diaconu, originaria di Vulcan, in Romania, non si vede da venerdì scorso, 4 novembre, il giorno del suo diciottesimo compleanno: quello della maggiore età, quello che le consente, volendo, di allontanarsi di casa e decidere per sé cosa fare. E proprio questo avrebbe fatto, secondo i carabinieri della Stazione di Villamar ai quali la madre della giovane si è rivolta in preda all’angoscia e alla preoccupazione: alla denuncia di scomparsa ha fatto seguito, come da protocollo, l’attivazione di ricerche sul territorio sardo ma anche nella Penisola. Tutto, però, induce le forze dell’ordine a credere che si tratti di un allontanamento volontario: insomma, al momento non c’è un’ipotesi di reato.

L’allarme

A Villamar la giovane abita insieme alla madre e al compagno di lei, che è del paese. A lanciare l’allarme, con un post e una fotografia pubblicate lo scorso 4 novembre su una pagina Facebook dedicata alle questioni paesane, è stata però la sorella Elena, che abita a Genova: “Chiedo gentilmente un aiuto a tutti”, si legge nel suo messaggio. “Mia sorella da stanotte è sparita di casa (mia madre non l’ha più trovata). Non sappiamo niente di lei ancora e ha il telefono chiuso. Se qualcuno la riconosce vi prego di contattare le autorità che sono già state avvisate. Grazie”. Il messaggio ha avuto più di 500 condivisioni ma non sembra avere portato ad avvistamenti: a lunedì, spiegava la stessa Elena Diaconu rispondendo a una persona che le domandava se ci fossero novità, i familiari della diciottenne non avevano avuto alcun segnale dalla scomparsa. “Telefono sempre chiuso, e non si è mai collegato a un social”, e la conferma che le forze dell’ordine pensano a un allontanamento volontario.