«Compatti contro la riforma del Governo» 

«Non sono d’accordo. Per parlare di fallimento dev’essere chiaro cosa sia un successo e cosa un buon risultato». Andrea Vacca, pm nel capoluogo e presidente della sezione sarda dell’Anm, promotrice dell’astensione contro la riforma dell’ordinamento giudiziario, è sicuro: «nessun flop. Superare il 50 per cento sarebbe stata una vittoria? Forse guardando a vecchi scioperi o consultazioni sindacali, ma si torna indietro di oltre 10 anni. Oggi difficilmente si supera quella soglia. In questo senso mi pare sino state capite le ragioni della protesta. L’associazionismo è in difficoltà ovunque».

A Cagliari si è astenuto il 40 per cento dei magistrati. Un fallimento?

Il numero così basso vuol dire che non si era d’accordo con l’astensione o che si appoggia la riforma?

«Non è così basso, si deve vedere cosa e chi c’è in quel dato: soprattutto giovani magistrati consapevoli, preoccupati, impegnati. In alcune realtà siamo al 100 per cento. Lo sciopero è stato proclamato quasi unanimemente dai magistrati che si riconoscono nell’Anm dopo un confronto lungo e appassionato. Non hanno scioperato tanti colleghi più anziani, soprattutto in Sardegna, e chi ricopre cariche e posti direttivi. L’adesione è stata bassissima in Cassazione ad esempio. Quasi uno schiacciamento verso il modello di magistratura bassa e magistratura alta del quale i giovani sembrano perfettamente consapevoli e preoccupati. L’intera magistratura italiana associata è contraria alla parte della riforma che mette in pericolo la propria autonomia e indipendenza, ne stravolge il modello costituzionale e la rende maggiormente burocratica, impaurita, conformista e attenta più alla carriera e alla pagella che a rendere un servizio migliore e di qualità. Davanti a questi pericoli è compatta. Non stiamo difendendo alcun privilegio, neanche piccolo: guardiamo ai cittadini e da cittadini parliamo, preoccupati».

Nel 2010 con Berlusconi andò meglio: compatti solo contro le riforme della destra?

«Certo che no, ricevo a fatica la domanda. Per noi c’è solo il merito delle riforme e non ho timore di ripetere che ci sono solo i cittadini e l’autonomia e l’indipendenza della magistratura al loro servizio. Non cerchiamo coperture politiche, pretendiamo solo rispetto, dialogo e confronto. In particolare davanti a preoccupazioni quali quelle per cui siamo giunti fino allo sciopero, ancorate a valori costituzionali».

Per Guido Salvini, gip di Milano, lo sciopero serviva a distrarre dai problemi veri e dalla scarsa credibilità della magistratura.

«Non so di quali problemi parlasse il collega. Io ne vedo tanti. La riforma è necessaria e tante cose buone sembra volere introdurre, ma ci sono gravi rischi per l’indipendenza e l’autonomia della magistratura, per la sua capacità di guardare ai diritti dei cittadini con la qualità e l’attenzione previste dalla Costituzione».

Così divisa la magistratura è più debole davanti alle decisioni della politica, o no?

«Io non vedo divisioni nel merito ma anzi una grande compattezza, una larghissima condivisione di critica e protesta. Chi non ha scioperato voleva al più maggiore informazione ai cittadini, ulteriori assemblee aperte alla cittadinanza, confronti con la politica e le istituzioni. Ma era mosso dalla stessa fermezza nella critica. Da qui partiamo uniti, nient’affatto più deboli, con la passione dei più giovani pienamente consapevoli e impegnati. Da cittadini prima ancora che da magistrati».

È possibile che un punto dolente sia l’impossibilità di rientrare in ruolo anche per chi ricopre un ruolo tecnico?

«Certamente. Un conto sono i ruoli politici, per i quali compattamente i magistrati plaudono alla riforma che finalmente preclude la possibilità di indossare di nuovo la toga. Per chi invece assume un incarico di natura tecnica in ministeri e altre istituzioni ci sembra ingiusto, irragionevole e pure dannoso cancellare la possibilità di rientrare nella giurisdizione. Si rischia di privare l’amministrazione di un apporto prezioso da parte della magistratura, depauperandolo e disincentivandolo totalmente. Con un ingiustificato sacrificio della magistratura e ricadute dannose per tutti».

Molti ritengono che le correnti col nuovo sistema elettorale avranno lo stesso peso di prima.

«Le questioni e le cadute di natura etica cui abbiamo assistito in questi anni sono state affrontate, e per risolverle la magistratura sta facendo la sua parte. La magistratura non è Palamara, è sana. Farà la propria parte sino in fondo individuando le responsabilità di chi ha offeso e infangato i suoi valori. Le radici delle cadute di natura etica le si possono trovare facilmente: la riforma Castelli-Mastella che ha incentivato carrierismo e gerarchie. Ma questa riforma rischia di aggravare la situazione, non di risolverla, perché a sua volta alimenta gerarchizzazione e carrierismo. Siamo preoccupati è lanciamo il grido d’allarme. Le correnti e i gruppi non sono un problema in sé: sono un risorsa, una ricchezza, danno spazio organizzato alle idee e ai valori, alimentano il pluralismo, il confronto, la pienezza del dibattito. Sono le degenerazioni correntizie che vanno combattute. Il nuovo sistema elettorale penso potrà salvaguardare l’aspetto sano, pulito e fondamentale dell’organo di autogoverno della magistratura».

