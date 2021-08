Commissioni sospese da 11 mesi: è guerra 

«Ripristinare le commissioni e restituire la dignità negata al Consiglio comunale». Lo chiedono i consiglieri di minoranza Michela Vacca e Damiano Paolucci dopo quasi un anno dalla sospensione, avvenuta lo scorso settembre, delle commissioni consiliari. Uno stop motivato dal sindaco Pietro Pisu col fatto che – a suo dire – «mancava un atteggiamento di collaborazione all’interno delle stesse» e che avrebbe dovuto essere momentanea. Invece a distanza di 11 mesi è tutto ancora fermo. E il primo cittadino non sembra volere fare marcia indietro: «Non ne vedo la necessità».

La richiesta

«La recente sentenza del Tar che ha riabilitato la presidente del Consiglio Rita Ambu, ha segnato uno spartiacque – incalzano Vacca e Paolucci -. Non accettiamo più arroganza e alleanze di comodo. Ognuno di noi in Consiglio comunale rappresenta la nostra comunità e l'unico obiettivo che ci deve guidare è il bene dei nostri concittadini». Per i consiglieri «l’atteggiamento di questa maggioranza è quello di togliere tutto ciò che è scomodo e che impedisce di fare un certo tipo di politica che noi combattiamo, le commissioni sono state annullate perché si approfondivano le questioni». Il ripristino delle commissioni viene chiesto anche dal consigliere di minoranza Cristian Mereu, che aggiunge: «Sarebbe anche opportuno coinvolgere esponenti della società civile e far funzionare soprattutto la commissione pari opportunità». Ma soprattutto Vacca e Paolucci rimarcano che la programmazione e la pianificazione non possono restare in capo «a pochi rappresentanti della maggioranza allargata che partecipa segretamente alle riunioni decisionali», evidenziando come «le commissioni sono state un momento importante di condivisione».

L’affondo

«È proprio la condivisione che mal digerisce questa amministrazione – aggiungono i due consiglieri -: il potere decisionale deve stare in capo solo ad alcuni esponenti. Rimetteremo al Consiglio comunale la decisione di ripristinarle. Noi riteniamo che sia fondamentale l’apporto di ognuno di noi nella fase propedeutica alla formazione dei piani e dei programmi, soprattutto ora che si sta decidendo sul futuro del piano di risanamento urbanistico». Ricordando anche come il 17 settembre 2020, quando il primo cittadino decise a sorpresa di sospendere le commissioni, «l’assessora Elisabetta Contini promise che dal primo gennaio si sarebbe lavorato per ripristinarle».

L’assessora

Quest’ultima, che guida la cultura e lo sport, tirata in ballo ribadisce: «Tutti abbiano il tempo di riguardare lo streaming di quel Consiglio, ripristinarle non è compito mio, ma del sindaco. Le commissioni sono importanti, ma nell’ultimo periodo le commissioni non stavano operando secondo lo spirito giusto. Vista la delibera di proposta del sindaco ho chiesto in quell’occasione che si potessero sospendere momentaneamente cercando di riorganizzarle in modo costruttivo e prendendoci tutti del tempo per chiarirci le idee».

Pisu non torna indietro

Il sindaco Pisu però resta fermo sulla sua posizione. «Ritengo sia stato giusto giusto non utilizzare uno strumento che i consiglieri hanno dimostrato di non saper usare – sono le sue parole -. Le commissioni consiliari non hanno mai funzionato, soprattutto venivano disertate, perché farne richiesta oggi quando l’opposizione non è mai stata in grado di coglierne l’utilità?». La sensazione è che, al ritorno dalle vacanze, la questione tornerà al centro del dibattito politico.

