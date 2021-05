Commissioni, è muro contro muro 

Doveva essere l’occasione in cui venivano ricomposte le commissioni comunali, invece a Capoterra l’ultima seduta del Consiglio ha messo in evidenza ancora una volta l’incapacità di maggioranza e opposizione di trovare un’intesa per chiudere la legislatura in maniera dignitosa. Ennesimo buco nell’acqua: a nulla è servita l’assemblea civica convocata giovedì sera per ricomporre le commissioni comunali e nominarne i presidenti. Non avendo trovato l’intesa sul numero dei componenti di ciascun organo, la minoranza ha abbandonato l’Aula.

Il nodo principale, a tutt’oggi insolubile, è legato ai componenti di ciascuna commissione: per la maggioranza, regolamento alla mano, il rapporto dovrebbe essere di 4 a 2; di contro per l’opposizione, visti gli assetti odierni dell’Aula, il giusto rapporto sarebbe di 3 commissari per parte.

La maggioranza

Dai banchi della maggioranza, il capogruppo Marco Zaccheddu analizza la situazione: «Mi sembra che l’opposizione voglia controllare la maggioranza. Il principio dei 4 commissari per noi e 2 per loro è previsto dal regolamento. In alcune commissioni abbiamo aperto alla parità ma neanche questa soluzione sembra essere di loro gradimento: va ricordato che si tratta pur sempre di un organo consultivo, che non ha altri compiti se non quello di supportare il Consiglio comunale». Gli fa eco il collega di maggioranza Giacomo Mallus: «A questo punto la legislatura potrebbe chiudersi anche senza che le commissioni vengano ricomposte. Vorrà dire che risparmiando sui gettoni di ciascun commissario si metterà da parte un altro tesoretto per i servizi sociali».

La minoranza

Dalla minoranza Stefano Piano sostiene che dall’altra parte dell’Aula si continui a non tenere conto del parere dell’assessorato regionale agli Enti locali e del ministero dell’Interno, che aveva stigmatizzato la regolarità della nomine avvenute lo scorso anno senza il voto dell’opposizione: «Ancora una volta il criterio di proporzionalità viene calpestato. Noi siamo dieci, loro (esclusi il sindaco e la presidente del Consiglio comunale che non fanno parte delle commissioni) nove: eppure continuano a pretendere di aver 28 commissari contro i 20 nostri» . Gigi Frau, capogruppo di minoranza, spiega perché ha deciso di abbandonare la seduta anzitempo: «La maggioranza, per voce dell’assessore Silvano Corda, ha dimostrato subito di non volersi confrontare. Inutile cercare di discutere con chi ha già deciso senza sentire il parere degli altri».

La presidente

Per Veronica Pinna, presidente del Consiglio, non è ancora detta l’ultima parola: “Il dibattito si è svolto comunque in un clima sereno, e non escludo che con il dialogo si possa trovare un assetto che accontenti tutti. La ricomposizione della commissioni verrà inserita all’ordine del giorno anche nel prossimo Consiglio»