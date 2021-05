Commercio, una crisi senza fine 

Lockdown, coprifuoco, zona bianca, rossa e arancione. Questi 14 mesi di pandemia per il commercio sono stati un carosello di chiusure e sogni infranti di riaperture a tempo indeterminato. E mentre si attende con ansia la road map da seguire dopo l’annuncio del Governo del ritorno dell’Isola in zona gialla, a Bari Sardo i commercianti si interrogano sul futuro di un’estate che potrebbe essere ancora più incerta dei mesi precedenti. Troppo forte il timore di ripiombare in un nuovo lockdown dove oltre a non esistere almeno al momento alcuna garanzia di solidità del sistema sanitario di fronte a un’altra ondata di Covid-19, allo stesso modo non c’è neanche la minima certezza di sostegno all’emergenza economica a un settore alle prese con una crisi costante da più di un anno.

In crisi

Nel centro costiero che ha contato sino ad oggi 114 casi di positività al virus e due morti, a risentire di più dell’emergenza sanitaria è stato il settore della ristorazione. Per quasi tutti il calo di fatturato rispetto al 2019 è stato tra il 60 e l’80 per centro. «Quello che chiediamo è che ci sia un cambio di passo per quanto riguarda le restrizioni anti Covid per ritornare a lavorare con continuità – dice Fabrizio Melis, 40 anni, titolare di un bar ristorante pizzeria nel corso Vittorio Emanuele. – Tra chiacchiere e sostegni inesistenti dopo oltre un anno di aperture a singhiozzo la situazione non è più sostenibile ne soprattutto giustificabile». C’è anche chi in questi mesi, come Massimo Pilia, 48 anni, titolare di un ingrosso di bevande e un piccolo negozio di alimentari in via Mare, non ha mai chiuso e per non soccombere ha dovuto cambiare in corsa il core business della propria attività. «Ho dovuto far fronte alla crisi mettendo mano ai miei risparmi e acquistando nuovi articoli che hanno sostituito l’ingrosso di bevande. Solo in questo modo sono riuscito a tenere botta e compensare in parte la perdita della merce che, dato la chiusura forzata di bar e ristoranti, non sono riuscito a vendere». Per Pilia però la sfiducia è tanta, soprattutto a fronte di promesse che ancora non si sono concretizzate. «Abbiamo in magazzino più di 10 mila euro di merce scaduta e ancora oggi non sappiamo se ci verrà riconosciuta questa ulteriore perdita».

Segnali di ripresa

Sembra andare meglio invece per il settore dell’abbigliamento dove, sebbene il fatturato sia calato rispetto al periodo pre pandemia, la ripresa soprattutto nel 2021 è evidente. «Mi ritengo fortunata rispetto a tanti altri commercianti come ristoratori e titolari di palestre che purtroppo sono rimasti chiusi per tanto tempo – dice Bernardina Tascedda, 50 anni, proprietaria di una boutique in piazza Repubblica –. Rispetto al 2019 il calo delle vendite si è sentito anche perché nei primi mesi del 2020 siamo stati chiusi dal 7 marzo fino al 26 aprile. Sono però molto fiduciosa per il futuro anche perché dopo la riapertura dello scorso anno ho visto nei miei clienti la voglia di ricominciare».

