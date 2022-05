Commercio, lo smart working fa paura 

Partiamo dagli effetti positivi di una rivoluzione che due anni fa sembrava impensabile: nei primissimi mesi del 2020, quelli precedenti allo scoppio della pandemia, gli italiani che avevano fatto della propria abitazione una postazione di lavoro erano solo 1,3 milioni. Il lockdown successivo ha fatto schizzare il loro numero a nove milioni, per poi ridiscendere in questi mesi di gestione dei contagi a 4,5 milioni. Un’assenza dalle sedi aziendali che ha fatto risparmiare oltre dodici miliardi e mezzo di euro, soprattutto per il calo delle spese di luce e gas per illuminare e climatizzare gli ambienti. Motivo più che sufficiente per proseguire anche a fine emergenza quello che a grandi linee si è rivelato un esperimento riuscito. Ecco perché le stime della Confesercenti contano almeno 6,2 milioni di persone che continueranno a lavorare da casa o chiederanno il trasferimento per contenere i costi di trasporto e godere di maggiore tempo libero.

Secondo l’associazione di categoria i risparmi per i datori di lavoro che lasceranno a casa i propri dipendenti saranno stellari, ma i contemporanei effetti per bar, ristoranti e per tutto l’indotto che vive ogni giorno di impiegati e uffici pieni, devasteranno migliaia di imprese mettendo a rischio il posto di altrettanti addetti.

La crisi Covid sembra agli sgoccioli, ma per il settore del commercio l'emergenza è appena iniziata. L’allarme lo ha lanciato Confesercenti tramite un report sugli effetti che lo smart working avrà sul comparto e sui consumi a fine pandemia, quando il numero dei lavoratori che sceglieranno stabilmente di timbrare il cartellino da casa entrerà a regime.

Secondo l’associazione di categoria i risparmi per i datori di lavoro che lasceranno a casa i propri dipendenti saranno stellari, ma i contemporanei effetti per bar, ristoranti e per tutto l’indotto che vive ogni giorno di impiegati e uffici pieni, devasteranno migliaia di imprese mettendo a rischio il posto di altrettanti addetti.

I numeri

Partiamo dagli effetti positivi di una rivoluzione che due anni fa sembrava impensabile: nei primissimi mesi del 2020, quelli precedenti allo scoppio della pandemia, gli italiani che avevano fatto della propria abitazione una postazione di lavoro erano solo 1,3 milioni. Il lockdown successivo ha fatto schizzare il loro numero a nove milioni, per poi ridiscendere in questi mesi di gestione dei contagi a 4,5 milioni. Un’assenza dalle sedi aziendali che ha fatto risparmiare oltre dodici miliardi e mezzo di euro, soprattutto per il calo delle spese di luce e gas per illuminare e climatizzare gli ambienti. Motivo più che sufficiente per proseguire anche a fine emergenza quello che a grandi linee si è rivelato un esperimento riuscito. Ecco perché le stime della Confesercenti contano almeno 6,2 milioni di persone che continueranno a lavorare da casa o chiederanno il trasferimento per contenere i costi di trasporto e godere di maggiore tempo libero.

Contraccolpi

I numeri però non mentono. Fra pochi anni gli smart worker saranno quintuplicati rispetto al 2019 e il tutto si tradurrà in 6,2 milioni di persone che cambieranno radicalmente le proprie abitudini. 6,2 milioni di persone che non prenderanno il caffè al bar prima di entrare in ufficio o durante il break mattutino. Che non fanno pausa pranzo in ristoranti o tavole calde e che non acquisteranno nulla in alcun negozio perché comodamente seduti sul divano. Un’assenza che quindi costerà al comparto del commercio 25 miliardi di euro e il rischio di perdere decine di migliaia di aziende.

Mediazione

Roberto Bolognese, presidente regionale di Confesercenti non vuole fermare il progresso, ma non accetta comunque a scatola chiusa questa rivoluzione: «Non intendiamo certo demonizzare lo smart working, ma siamo convinti ci sia la necessità di valutare i pro e i contro per l'economia del Paese e trovare di conseguenza un equilibrio».

Il rappresentante dei commercianti ne è convinto, un punto d’incontro è possibile: «Per evitare un ricorso selvaggio al lavoro agile bisognerebbe prevederne gli effetti sul tessuto sociale delle città. Far rimanere a casa migliaia di lavoratori nell’Isola potrebbe equivalere alla chiusura di una grande azienda, con tutti i danni che comporterebbe sull’indotto. Senza contare l’impoverimento dei centri urbani, la cui vitalità è ogni giorno assicurata dal commercio di vicinato e al dettaglio».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata