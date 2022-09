Commercianti, flop del consorzio 

Dopo l’entusiasmo iniziale il consorzio si scioglie. E Selargius resta senza un’associazione dei commercianti, nata oltre dieci anni fa, ricostituita nel 2017 e ormai ferma da tempo. E mentre si lavora alla nascita di un consorzio dedicato a via San Martino, dall’opposizione viene lanciata la proposta di concedere gli spazi davanti alle attività a costo zero, in cambio di arredo urbano e pulizia del suolo pubblico.

I tentativi

Qualche timido segnale per un nuovo centro commerciale naturale c’è. «Serve però un presidente carismatico che abbia voglia di fare, solo così si riesce ad organizzare iniziative utili a rivitalizzare il tessuto commerciale della città», il commento di Monia Cogoni, titolare dello storico bar di fronte a piazza Maria Vergine Assunta. Lei, come tanti altri in città, ricorda l’impegno di Valentino Murru, presidente pro tempore che era riuscito a far rinascere l’associazione nel 2017. Dopo di lui il timone era passato a Ivano Argiolas, e negli ultimi anni a Giuseppe Cappai. Poi è calato il sipario. «Da parte nostra c’è la disponibilità a lavorare per un nuovo consorzio, ma non in prima persona», dice Salvatore Pintus, ex amministratore cittadino e titolare, insieme alla figlia, di un’attività in via San Martino.

E proprio in via San Martino c’è chi si è già attivato per costituire un’associazione dedicata alle trenta attività aperte lungo la strada del centro. «Ne avevo già parlato con la precedente assessora Roberta Relli», racconta dal banco della sua bottega Nicola Secci, «ora riprenderò il discorso con l’attuale titolare delle Attività produttive. Dobbiamo essere uniti per far sentire la nostra voce e chiedere maggiori attenzioni per via San Martino».

La proposta