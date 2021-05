Commercianti e ristoratori aprono alla faccia della pandemia 

C’è chi li definisce incoscienti e chi li considera coraggiosi. Sono coloro che hanno avviato un’attività in piena pandemia. Piccoli imprenditori, commercianti, liberi professionisti e artigiani che, in queste settimane, apriranno i battenti. I nuovi titolari di partita Iva sono perlopiù giovani ed ex dipendenti, estromessi dal mercato del lavoro proprio in conseguenza dei continui lockdown. Vanno controtendenza prendendosi il rischio di farlo forse nel momento più drammatico del commercio fisico, la cui condizione comunque già vacillava prima della pandemia per effetto della concorrenza spietata dei colossi virtuali.

L’abbigliamento

In piazza Roma soffiano venti estivi con l’apertura del negozio monomarca Sundek, colosso dei costumi da bagno e abbigliamento da mare. «L’azienda - spiegano i titolari della Hangar 24, la srl che ha aperto il negozio - ci ha offerto delle condizioni importanti e noi vogliamo credere in Tortolì e nel rilancio del commercio. È una piazza che offre prospettive importanti e dunque siamo pronti a fare la nostra parte». Sempre a Tortolì, a metà maggio, al numero 29 di via Monsignor Virgilio, è annunciata l’inaugurazione di Ido store, negozio di abbigliamento per neonati e bambini. «Pensiamo che si debba credere alla ripartenza e noi vogliamo cogliere ciò che di positivo offre questo periodo particolare». Lo dice Rosa Manca, 33 anni, originaria di Villanova, ma trapiantata a Tortolì. «Quello dei neonati e dei bambini - dice la Manca - è un mercato utile e indispensabile che non tramonterà mai. Rosa Manca, in società con Chiara Cossu, di Lotzorai, è mamma e maestra d’asilo contemporaneamente. Per lei, oltre che un investimento, è una scommessa in una ripresa totale della normalità: «Confido che la pandemia sia avviata verso il capolinea, quindi ci mettiamo in gioco e tanto del nostro».

La ristorazione

In via Monsignor Virgilio, via dello shopping cittadino, Gianluca Piras (42), di Tortolì, sta ultimando i lavori per l’apertura di un nuovo ristorante nei locali che, prima della pandemia, avevano ospitato Le delizie del mare, l’attività della Cooperativa pescatori. Hanno puntato alla ristorazione anche Daniele Palmas, cuoco, e Sergio Secci, barista, a Santa Maria Navarrese. Nel giorno della Festa dei lavoratori hanno si sono accese le luci sul nuovo ristorante-pizzeria Shardana, in piazza Principessa di Navarra. «Cosa ci ha spinto ad aprire in questo periodo? L’incertezza». Schietto quanto basta, Palmas (47), da vent’anni cuoco di professione con un curriculum di tutto rispetto. «Vedendo che la cassa integrazione non arrivava, ho voluto intraprendere una nuova iniziativa e con il mio socio abbiamo utilizzato il microcredito per avviare l’attività. Crediamo molto nelle potenzialità di crescita di Santa Maria Navarrese. Quest’emergenza finirà e noi, a quel punto, saremo pronti per contribuire allo sviluppo».

Il sindacato

«Queste nuove aperture - sostiene Gianluca Deriu (54), direttore di Ascom-Confcommercio Nuoro-Ogliastra - voglio vederle come segnali di ripartenza. Il momento è complicato, ma i nuovi imprenditori sono da ammirare perché vedono nel commercio una via d’uscita. Se raggiungessimo l’immunità di gregge in tempi rapidi, per loro si potrebbe parlare presto di scommessa vinta».

