Commercialisti,  Vacca presidente  

È Alberto Vacca il nuovo presidente dell’Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Cagliari: oggi nella sede di viale Trento la proclamazione ufficiale. Dopo una lunga campagna elettorale, iniziata a novembre del 2020, la lista Etica e Competenza, capeggiata dal neopresidente ha vinto le elezioni con 329 voti, diciannove in più rispetto a quella guidata da Vito Meloni. Vacca, 44 anni, subentrato a Pierpaolo Sanna, è il più giovane presidente dell'Ordine di Cagliari del periodo post unificazione (dottori e ragionieri) avvenuta nel 2005.

Il nuovo vertice

«Per la prima volta le elezioni si sono volte per via telematica. Oggi si procederà con lo scrutinio definitivo e con la proclamazione. Non ci sono margini di errore, ma sono ancora, per qualche ora, nella fase provvisoria. L’Ordine di Cagliari ha sempre avuto un’alta partecipazione di colleghi alle elezioni. Il voto da remoto ha, però, consentito di ampliare la platea e siamo arrivati a oltre l’85 per cento dei votanti», spiega Vacca, ricordando che l’Ordine ha un territorio di competenza molto vasto. «Oltre Cagliari racchiude anche il Medio Campidano, Sulcis e Ogliastra, che sono le zone più periferiche con maggiori difficoltà rispetto al capoluogo e per questo meritano particolare attenzione».

Consiglieri eletti

Nel Consiglio dell’Ordine sono stati eletti anche Roberta Asuni, Claudia Luigia Murgia, Carlo Sedda, Eugenio Zirone, Marco Pinna, Camilla Conti, Giuseppe Palomba, Martina Olla, Vito Meloni e Christian Floris. Del Collegio dei revisori fanno, invece, parte Piero Maccioni, Guido Cogotti e Valeria Spano. La vera novità è, però, il Comitato per le Pari opportunità, di cui fanno parte: Roberta Serra, Rossella Coccodi, Tecla Garau, Carla Mereu, Giuseppe Demara e Ettore Turnu. «Nelle precedenti tornate elettorali non costituiva un organismo dell’Ordine regolamentato e quindi per la prima volta oltre al Consiglio esisterà un comitato che si occuperà dei temi legati alle pari opportunità: non riguardano solo la differenza di genere, ma anche le problematiche legate all’accesso alla professione che esistono tra chi è più giovane e meno giovane. Credo molto nel contributo che questo comitato potrà dare a tutti quelli che sono iscritti all’albo».