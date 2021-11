«Come una finale di Champions League» 

Il Cagliari mette il casco. Sette gare di campionato in un mese, magari cercando di centrare almeno tre vittorie, come auspicato dal ds Capozucca a “Il Cagliari in diretta”. «Ma io non faccio tabelle», frena Mazzarri. «Una partita per volta e la prossima per me è una finale di Champions».

Caccia ai punti

E allora, Sassuolo nel mirino: «Le partite migliori le abbiamo giocate con i più forti, come con Lazio e Roma. E allora pensiamo che il Sassuolo sia la squadra più forte del mondo, da affrontare con ferocia». Mazzarri accenna, ma non affonda: vorrebbe ancora dire che queste due settimane avrebbe voluto farle diversamente, con tutti i giocatori a disposizione: «Invece eravamo sette o otto, anche se chi è rimasto ha lavorato molto bene. Dovremo fare il massimo per raccogliere punti».

Joao azzurro

Tra chi è rimasto, quel Joao per il quale potrebbero aprirsi le porte della Nazionale: «Lui è cittadino italiano, quando manda messaggi usa un italiano migliore del mio. Sarebbe una grande soddisfazione per tutti e se lo meriterebbe. È nel pieno della maturità, è un ragazzo di grandi doti tecniche e che si sacrifica per la causa. Certo, quando ci sarà la sosta andrebbe via pure lui e, a quel punto, potrei anche andare in vacanza una settimana...». Da un brasiliano all'altro: «Dalbert viene con noi, un ritorno che ci farà comodo quando starà bene. Intanto lo porto in panchina, ma ha bisogno di allenarsi ancora».