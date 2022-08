«Come sopravvivere 61 anni in piedi dietro il bancone» 

Ha contato giorno dopo giorno, così il 4 Luglio ha celebrato i sessantuno anni in piedi dietro il bancone. Se non è questo un requisito da Cavalierato del lavoro, dite voi che altro serve. Forse l’impegno per incrementare l’economia del proprio Paese? «Direi che tasse e lavoro ne ho accumulati abbastanza». Dopo una vita da commerciante piega il sorriso sull’amaro quando sente parlare di agevolazioni reddituali e furbetti che le intascano. Raccoglie ansie, gioie, lamenti dell’intero rione Palmari, dove per tutti è “signora Bastiana” Zanda, e dispensa buoni consigli. Come del resto la tempra desulese è capace di fare. Sì, perché lei arriva a Iglesias dal paese della montagna. Era il 1944. «Avevo 3 anni, quando la famiglia prese la strada di Iglesias». Come tanti, spinti dalla necessità della transumanza per mantenere il bestiame. E qui si insediarono, quando l’odore acre della guerra ammorbava l’aria. «Una vicenda di grande profondità umana», l'ha definita la giornalista e docente di Italiano e Storia Laura Sanna, raccontando quegli anni.

La vita

L’allevamento, la campagna. I frutti del lavoro. «La famiglia avviò una latteria, ero ancora una ragazzina, fu il primo lavoro». Prodotto di prima qualità nel cuore di quel centro storico che nell’architettura medievale ospitava carri trainati dai buoi, cavalli e contadini che rientravano dai campi e mescolavano la loro stanchezza con i musi sporchi e gli scarponi maleodoranti dei minatori rincasati a tarda sera dalle gallerie. «I soldi arrivavano a fine mese, ma nel frattempo le famiglie dovevano andare avanti», rievoca “signora Bastiana”. Il tempo scorre. Intanto si sono conosciuti lei e Antonio Vacca, un paesano con il quale si sposa all’età di 19 anni e che ha perso dieci anni orsono. Le società minerarie avevano instillato la cultura del pagare a libretto , cioè saldare il conto della spesa a fine mese. «Aprimmo un piccolo alimentare a Bindua. Per tenere la bottega viaggiavo tutti i giorni da Iglesias, 8 chilometri all’andata e otto al ritorno. Una fatica, dall’alba alla notte, senza sosta». Nel 1963 ancora una svolta. «Acquistammo questa tabaccheria. E qui lavoro da allora, senza interruzione». In verità una vacanza c’è stata, quella volta che lei e Antonio decisero «di fare una pazzia». Così i risparmi di tanti anni in piedi pagarono una «crociera indimenticabile». Breve parentesi nel grande giro dei sessantuno anni. Sempre in piedi. «Sto bene così». Tende a respingere ciò che sgrana un poco dalla naturalezza: dalla sedia dietro il bancone all’aria condizionata. «E non parlatemi di bancomat e codici». Mai avviato l’amicizia con medici e farmaci: «La cucina tradizionale è salute insostituibile».

I ritardatari

C’era anche chi dimenticava l’appuntamento o non riusciva a rispettarlo. Racconta signora Bastiana quando una cliente, appena avuta la nona bambina, arrivata alla scadenza del mese le disse: «Mi si guastava il latte per la bambina, non posso pagare la spesa». Che c’entra?, domandò la negoziante. «Ho dovuto comprare il frigorifero». Non ha mai protestato, né rimproverato qualcuno, Ci ride su, “signora Bastiana”. Come quando le viene in mente che «al compimento dei 50 anni mi chiamano dall’Inps, per dirmi che avevo diritto alla pensione». Non poté obiettare, «mamma mi aveva pagato i contributi senza che lo sapessi». Ha una pensione da 31 anni. All’anagrafe sta per toccare gli 82. E sta in piedi da 61. «Questo caldo però è insopportabile».