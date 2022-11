«Come miglioriamo Santa Giusta?»  

I cittadini già da dieci giorni si stanno recando nei locali dell’Open space di via Giovanni XXIII per rispondere in maniera anonima ad alcune domande specifiche presenti su un questionario che cambia a seconda dell’età ma anche delle categorie dei residenti.

Il Comune, in collaborazione con l’Unione dei Fenici e il servizio civile, ha avviato un intervento che consiste nel far compilare un questionario conoscitivo al fine di definire le strategie e le azioni da mettere in campo al più presto.

È una sorta di pagella. O meglio, una valutazione che arriva dopo due anni di mandato. A compilarla però non ci sarà un insegnante. Il Comune di Santa Giusta per migliorare la vivibilità del paese si affida ai cittadini. Come? Chiedendo a tutti quali sono secondo loro le criticità del territorio. In cosa in sostanza gli amministratori stanno sbagliando. A quel punto la Giunta comunale guidata dal sindaco Andrea Casu farà mea culpa e interverrà a seconda delle indicazioni date dai cittadini.

L’idea

I questionari

In tutto sono tre. C’è quello per i cittadini, uno per le imprese e un altro per le associazioni di volontariato. Ma non solo. Le domande cambiano anche a seconda della fascia d’età. Uno è rivolto ai ragazzi dai 18 ai 25 anni. Domande apposite poi per chi ha dai 26 ai 35 anni. Un altro ancora è stato studiato per chi ha dai 36 ai 50 anni e infine c'è quello per chi ha dai 51 anni in su. «Hanno già compilato il questionario tanti cittadini - spiega Andrea Dessì del servizio civile del Comune, impegnato nell’iniziativa - Nei prossimi giorni, per accelerare i tempi, andremo noi nei vari punti di aggregazione del paese per raggiungere più persone possibili. L’obiettivo è quello di cercare di recuperare quanto prima i dati».

Le domande

Il Comune chiede ai cittadini ad esempio qual è il problema più importante che l’amministrazione dovrebbe risolvere per sostenere lo sviluppo del territorio. Ma anche quello più urgente da affrontare per il bene dei cittadini. Chiede inoltre se i residenti sono a conoscenza dei provvedimenti pubblici a favore del paese e delle imprese, ma anche qual è il punto di forza e di debolezza.

Spazio anche all’aspetto turistico. Il Comune vuole sapere ad esempio se secondo i cittadini il turista viene attratto dal paese e quali sono gli ostacoli del territorio. E tanto altro.

Il Piano

Per conoscere le risposte bisognerà attendere circa un mese. «Dall’elaborazione dei dati scopriremo sicuramente cosa dobbiamo migliorare - spiega l’assessore ai Servizi sociali Pier Paolo Erbì - Le richieste dei cittadini verranno inserite nel nuovo Piano di sviluppo che un tecnico esperto sta mettendo in piedi. Assieme ai progetti non finanziati nell’ambito del Pnrr. A nostro parere si può capire cosa non va solo ascoltando chi abita nel territorio».

