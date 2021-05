Com’è difficile non essere più malati 

Di solito le persone sono convinte che chi è malato, soprattutto se lo è fin dalla nascita, passi il tempo a desiderare di guarire. Il che può essere vero, ma non completamente. A volte la malattia è come il legno a cui aggrapparsi per galleggiare nel mare della vita. Insomma, qualcosa di fermo e solido su cui costruire un progetto, un senso, un modo per stare al mondo. Se a un certo punto si smette di essere malati per diventare sani, chiedersi chi si è e che cosa si voglia fare d’ora in avanti è tutt’altro che facile. Anzi, può destare non poca inquietudine.

Ansia

Per questa ragione, forse, Ivano Argiolas ha intitolato il suo libro “Paura di guarire”, affidandogli il compito di ragionare intorno alla malattia e alla cura. In uscita oggi per Il Maestrale (pagine 240, 16 euro), con la prefazione di Francesco Abate, il volume descrive il rapporto tra l’autore e la talassemia. Con sé fin dalla nascita, ereditata da genitori improvvisati e giovanissimi, la patologia ha pesantemente condizionato le scelte del protagonista. Causata da molecole di emoglobina difettose la talassemia costringe a regolari trasfusioni e debilita l’organismo.

Aveva appena compiuto un anno quando Argiolas fece la sua prima trasfusione, e nonostante le fughe per evitare l’iniezione quotidiana del farmaco (oggi sostituita con le pastiglie), tutto sommato aveva fatto poco caso alla sua condizione. Fu il gesto gentile di un compagno di scuola alle elementari che gli fece prendere coscienza di essere diverso dagli altri. Quel bambino sensibile che spiegava alla maestra che Ivano chiedeva di andare in bagno non per capriccio, ma per necessità, di punto in bianco lo fece «diventare talassemico». Come scrive nel prologo: «La vera differenza per me non è stata avere la talassemia, ma sentirmi talassemico, ovvero malato». Da allora in poi la malattia fu al centro della sua vita, e rispetto a essa definiva scelte, obiettivi, opportunità.

Urgenza

Soprattutto, sapere di essere malato gli mise un gran fretta. Fino a pochi anni fa, i talassemici non avevano un’aspettativa di vita lunga. E Argiolas aveva troppe cose da inseguire e un’esuberante energia da spendere. Si mise a correre: un lavoro dietro l’altro (fotografo, pizzaiolo, operaio, segretario), un amore dietro l’altro, infine l’impegno sociale con la fondazione nel 2011 di “Thalassa Azione“, di cui fu presidente per otto anni, e, nel 2014 GestiCoop, una cooperativa sociale nata con lo scopo di favorire l’impiego di persone con la talassemia.

Nel frattempo, anche la ricerca medica procede, e alla soglia dei quarant’anni si palesa la possibilità di rinascere nuovamente, ma con l’emoglobina senza difetti, corretta dal trapianto di cellule staminali con le giuste catene polipetidiche. È la terapia genica che potrebbe salvare la vita di molte persone affette da talassemia. Argiolas è tra i prescelti, la cavia su cui sperimentarla, e dovrà recarsi a New York, dove opera the good giant Farid Boulad, il medico di origini libanesi, tra i massimi specialisti al mondo.

Speranza

Il libro si apre con il racconto di quei giorni, nel lontano 2013, trascorsi a Manhattan, al Memorial Sloan Kettering Cancer Center, uno prestigioso nosocomio. In cui, accanto a Francesca, la compagna della vita, la speranza di guarire si alterna alla paura di diventare sano. Un timore vano. Per lui, ma non per altri, soprattutto per chi verrà. Argiolas, però, ancora una volta ha messo a frutto la sua condizione offrendo un racconto autobiografico intenso e ironico, che si arricchisce dei contributi di medici, psicologi, persone care e altri specialisti che lo hanno accompagnato nel corso della vita, aiutandolo a renderla unica e speciale.

