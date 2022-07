Come “Danza nel Vento”  È il balletto delle stelle 

Le stelle della danza italiana e internazionale torneranno a brillare sul palcoscenico di Santa Teresa di Gallura. La seconda edizione di “Danza nel Vento”, la manifestazione che lo scorso anno ha registrato il tutto esaurito ed incantato gli spettatori con uno spettacolo unico, si arricchisce quest’anno di un cast internazionale di livello assoluto, grazie alla presenza di alcuni tra i nomi più prestigiosi della danza italiana e mondiale.

I protagonisti

L’evento, in programma questa sera, è prodotto dall’associazione Artballet e nasce dal grande lavoro della direttrice Rossella Accardo, che negli ultimi trent’anni ha portato in Sardegna alcuni dei volti più affermati del balletto internazionale. Il programma del Galà prevede un susseguirsi di coreografie inedite e originali, firmate dai più importanti coreografi mondiali e che spazieranno dal repertorio classico a quello contemporaneo. Riunito ancora una volta nella suggestiva cornice di piazza Vittorio Emanuele I, il pubblico teresino godrà ancora una volta di uno spettacolo unico nel suo genere, grazie alla partecipazione di numerosi talenti come raramente se ne possono ammirare in una sola serata, e come ben pochi altri eventi hanno proposto in passato. A confermare l’appuntamento di “Danza nel Vento” come un tra i principali eventi di riferimento nel panorama internazionale, saranno alcuni nomi di rilievo come Petra Conti (prima ballerina del Teatro La Scala e principal dancer al Boston Ballet e al Los Angeles Ballet), Eris Nehza (principal dancer al Boston Ballet e ospite al teatro Bolshoi di Mosca), Alessandro Staiano (étoile del teatro San Carlo di Napoli e uno tra i protagonisti del Bolle& Friends). Dopo la straordinaria accoglienza della scorsa edizione, tornano ad esibirsi due grandi protagoniste del circuito italiano, Antonella Albano (prima ballerina de La Scala a Milano), e Virna Toppi (prima ballerina a La Scala, più volte partner di Roberto Bolle e sua partner nel programma di Rai Uno, Danza con Me). E poi ancora Anna Chiara Amirante (prima ballerina del Teatro San Carlo), Mayara Magri (principal dancer del Royal Ballet), Nicoletta Manni (prima ballerina del Teatro a La Scala), e i primi ballerini del teatro a La Scala Timofeji Andrijashenko e Nicola Del Freo. Il pubblico più esperto potrà inoltre deliziarsi della presenza di Matthew Ball (principal dancer del Royal Ballet), Gioacchino Starace, interprete eccezionale nei ruoli più prestigiosi del teatro scaligero, ed Emanuele Chiesa, un talento straordinario che lo ha già portato a danzare sui palcoscenici di tutto il mondo.

Ingresso gratuito

La serata sarà presentata dalla giornalista di Sky Valentina Bendicenti. “Danza nel Vento” 2022 è patrocinato dal Comune di Santa Teresa e gode del contributo dei due main sponsor, Yachting in Sardinia e Gruppo Delphina. L’ingresso è libero ma è obbligatoria la prenotazione sul sito danzanelvento.net.