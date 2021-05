Com’è bello salire sulla “Nave” dove Chelo trova il gusto per la vita 

«Sono nato tante volte. La prima nel 1958 in Sardegna ed esattamente a Bosa e non me ne sono mai pentito. Faccio il pittore per professione da sempre e anche di questo non me ne sono mai pentito. Nel 2006 mi sono trasferito a Cagliari dove ho aperto uno studio d’arte e non mi sono ancora pentito. Ora sto pubblicando un racconto che ho scritto qualche anno fa, spero di non pentirmene». Mariano Chelo è questo, pittore affermato e da ora scrittore interessante. Piccoletto, sprintoso e ricco di quell’humor tipico dei bosani doc del “se piove lascia piovere”. Le tele del maestro Mariano Chelo si trovano in mezzo mondo: Parigi, Londra, New York, Madrid. In Kuwait ha tenuto 5 mostre, 6 in Germania altrettante in Costarica. In questi giorni è alla Biennale di Roma a rappresentare la Sardegna. Se il pittore è super apprezzato, lo scrittore Mariano Chelo è già una realtà, una bella novità che non mancherà di rinfrescarci con soffi di aria pulita. “La Nave”(Amico Libro, 13 euro) si legge come si legge una favola d’altri tempi perché di favola si tratta.

Tavole di disegni

Le novantadue pagine filano veloci sapientemente intervallate dalle tavole disegnate dall’autore: paesaggi irreali, figuranti allampanati, orchestrali smarriti e bambini sognanti giocano tra parole e danno slancio al racconto. L’opera è ambientata a Grottanegra, il paese immaginario di tutte le fiabe che si rispettino, dai fratelli Grimm al grande Gianni Rodari. Il luogo si ritrova triste, non c’è sole anche se « il nostro astro primario tramonta ogni giorno davanti al mare, ma ogni giorno uguale altro» come scrive Mariano. Poi ecco spuntare “La Nave” e Grottanegra da triste diventa un paese allegro. Gli abitanti ritrovano ottimismo, positività, gioia di vivere. Mariano Chelo orchestra una favola pulita, lineare, semplice, brillante. Una favola sicuramente anacronistica rispetto agli intrecci fin troppo intricati di oggi recitati tra il noir e la violenza seriale. Nella prefazione Fabrizio Carbone, giornalista-scrittore precisa che nel libro di Mariano non c’è volgarità, «neppure si intravvede la sfrontatezza di chi strimpella parole, di chi si professa fashion influencer per creare ingorghi mostruosi sui cosiddetti sociali».

Imbarco per tutti

Sulla “Nave” possono salire tutti, grandi e piccoli uomini e tutti potranno ritrovare tra il buio e la luce, la noia e il piacere il gusto di vivere. Mariano usa un italiano stringato e efficace «come del resto tutti gli abitanti di questa meravigliosa terra-isola, perché lo ha studiato come una seconda lingua e quindi con un preciso uso delle parole. E scrive qualcosa che sta tra un racconto e una novella, ma in realtà è una vera favola», scrive ancora Carbone. Mariano Chelo questa volta ha usato la penna con la stessa maestria con cui usa il pennello immaginando una storia molto improbabile ma allo stesso tempo auspicabile. Il libro si apre con uno squarcio di Grottanegra disegnato dall’autore, il campanile, la torre, le case e le ombre.«Il paese era sul mare, guardava verso ovest, il sole tramontava tutti i gironi e tutti i tramonti seppure bellissimi erano uguali. Una catena di alte colline lo isolava dal resto del mondo e rendeva molto difficile il partire e l’arrivarci. Si conoscevano tutti, molti non avevano mai parlato tra loro, ma sapevano “tutto degli altri”. Uno dei nostri paesi dove la noia “è la linea invisibile che attraversa le vite e gli umori”. Anche il mare col suo vento salato fa appassire i sogni e le speranze e la bella stagione non è mai bella».

Cambiare volto

Quattro pennellate come solo Mariano Chelo sa dare e la “Nave” prende il largo e tutto cambia in positivo. A bordo ci sono Andrea, Giorgio, il fisarmonista bosniaco, Nadia. C’è Il paese che cambia volto e la “Nave” va veloce e serena. Grottanegra diventa un modello da seguire, capire e scoprire. Il libro è per tre donne: la mamma Francesca, la maestra che gli ha insegnato a scrivere, e Enrica, il suo amore «che crede a tutto, anche alle favole». Dopo aver letto ”La Nave” sarà in grande compagnia.

