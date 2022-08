Coltelli e droga nel parco dei bimbi 

Dopo le denunce per il porto abusivo di armi da taglio, i militari coordinati dal luogotenente Riccardo Pirali hanno effettuato numerosi altri controlli nelle piazze frequentate dai giovani, identificando tanti ragazzi ma senza che ne venissero trovati altri armati. La presenza nel parco di via Fiume di due ragazzi che addosso tenevano dei coltelli ha suscitato non poca preoccupazione, proprio perché quello spazio è – ormai da anni – un punto di ritrovo per gli anziani e per le mamme con i bambini. Nella memoria dei carabinieri che da più anni lavorano a Sestu è tornato l’episodio più grave accaduto in quello spazio, ormai oltre quindici anni fa: a seguito di una lite tra ragazzi, dopo aver bevuto qualche birra di troppo, qualcuno era tornato armato e un giovane era stato accoltellato. Niente di grave, per fortuna, salvo una ferita profonda che era stata immediatamente tamponata e suturata al pronto soccorso.

Mercoledì, dopo le numerose segnalazioni, è scattato il blitz dei carabinieri che hanno fatto irruzione al parco dai due ingressi, così da evitare la fughe. Due giovani diciannovenni sono stati denunciati a piede libero per porto abusivo di coltello, mentre un terzo ragazzo è stato segnalato alla Prefettura come utilizzatore di stupefacenti perché addosso aveva una dose di droga che ha dichiarato essere per uso personale. Ieri lo spazio di via Fiume era semi-deserto perché il Comune l’ha chiuso in concomitanza con l’allerta meteo, evitando così che la bomba d’acqua caduta su Sesto sorprendesse le tante famiglie che ogni giorno si radunano all’interno.

L’allarme era stato lanciato nei giorni scorsi dalle mamme e dai nonni che portano i bambini a giocare nel parchetto di via Fiume, tra le altalene, le giostre, gli scivoli ed i nuovi giochi gonfiabili. Da qualche tempo, nell’oasi verde al centro di Sestu, si stavano radunando alcuni ragazzi più grandi per appartarsi a bere, fumare e ascoltare musica.

I controlli

La preoccupazione

I timori

Tra le ipotesi che circolano in ambienti investigativi c’è l’idea che al parco sia ricomparso un fenomeno di spaccio di hashish e marijuana, in quel caso anche se i due denunciati non sono stati trovati con la droga, i coltello potrebbero essere serviti per tagliare lo stupefacente da vendere ai ragazzi più giovani, spesso minorenni. L’altra ipotesi, invece, è che anche a Sestu stia diffondendosi tra i ragazzi la moda di girare con il coltello in tasca. In entrambi i casi, i militari della stazione cittadina hanno deciso di proseguire i controlli per tutta l’estate e anche a settembre nei luoghi più frequentati dai più giovani. Il parchetto di via Fiume, in ogni caso, sarà destinatario di ispezioni frequenti a sorpresa, proprio perché è un luogo che negli ultimi anni è stato sempre tranquillo, tanto che anziani e mamme con i bambini lo scelgono per feste di compleanno e per portare i più piccoli a giocare.

