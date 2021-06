Coltellate per debiti di droga 

12

Adolescenti

finiti

sotto

inchiesta

per un

vasto

traffico

di droga:

tutti hanno tra i 15

e i 18 anni

C’è un minorenne che va in giro in macchina con un autista. I due amici, a un certo punto, incontrano un altro ragazzo: «Ferma, ferma subito la macchina». Il più giovane dei due scende al volo e senza perdere tempo affronta subito quel ragazzino, pure lui 17enne, che non ha pagato una dose di marijuana acquistata chissà quando. La discussione su quel debito degenera in un attimo, spunta fuori un coltello e il ragazzino circondato e aggredito finisce in ospedale con una ferita guaribile in 10 giorni. All’inizio si teme il peggio ma le condizioni per fortuna migliorano. E a distanza di oltre 3 mesi si scopre che all’origine dell’accoltellamento avvenuto a Nuoro il 7 marzo c’era il classico debito di droga.

I baby pusher

Sullo sfondo c’è l’ambiente deviato dei giovanissimi nuoresi. La banda di minorenni è sempre la stessa, quella sgominata giusto pochi giorni fa dalla Questura di Nuoro. Nel mezzo degli affari delle varie bande c’è anche l’aggressione di viale Repubblica, avvenuta il giorno dopo la mega-rissa di Seuna. E proprio il ragazzino accoltellato a marzo, mercoledì scorso è finito in una comunità, raggiunto da una misura cautelare del Tribunale per i minori di Sassari, perché accusato di spaccio insieme ad altri 11 ragazzini e ragazzine, tutti tra i 15 e i 18 anni. Per tre di loro c’è anche l’ipotesi di estorsione. L’inchiesta non è conclusa e quell’aggressione è ancora al vaglio degli inquirenti (sul luogo intervennero i carabinieri della Compagnia di Nuoro) e dell’autorità giudiziaria minorile. Il contesto però appare chiaro: la doppia vita dei ragazzini, studenti di mattina e pusher – con l’aiuto anche di un papà – la sera.

Gli interrogatori

Gli affari dei giovanissimi con la droga vanno avanti e le perquisizioni dei giorni scorsi, durante le quali gli agenti hanno recuperato circa 100 grammi di droga, dimostrano che lo spaccio prosegue e va oltre gli episodi contestati dalla polizia e avvenuti tra 2019 e 2020. Non solo: l’aggressione di marzo, ai danni di uno dei minori del gruppo, aiuta a capire la pericolosità della banda che aveva - sottolinea il Gip di Sassari Maria Gabriella Pinna - «atteggiamenti aggressivi e intimidatori nei confronti delle vittime di turno, ma anche nei confronti di altri indagati». Il giudice descrive l’ambiente sottolinea come tutti i baby-pusher della città risultano molto bene inseriti fra i giovani nuoresi, con «modelli e stili di vita rafforzati dal gruppo e dalle frequentazioni di soggetti anche maggiorenni e sfuggiti al controllo educativo». Ragazzi abituali consumatori di droghe e considerati dal Gip ad alto rischio.

L’aggressione

L’episodio di viale Repubblica lo dimostra bene: due giovani si fronteggiano, uno estrae una lama e quello che finisce in ospedale racconta di essere caduto su un ferro appuntito.

