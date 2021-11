Coltellate in officina, subito a processo 

L’episodio, avvenuto la sera dello scorso 22 settembre in via Dolcetta 15, costa il giudizio immediato ai due imputati, entrambi accusati di omicidio e tentato omicidio e anche delle lesioni provocate, nella stessa occasione, a Marco Pilia, dipendente dell’attività, ferito al fianco e giudicato guaribile in venti giorni. Una sorta di rinvio a giudizio anticipato legato alla presenza di una prova ritenuta evidente dal pubblico ministero Ginevra Grilletti. Il processo per ora è fissato per gennaio davanti ai giudici della prima sezione penale, ma gli avvocati difensori Maria Luisa Vernier (per Mundula) e Marco Lisu (per Argiolas) hanno anticipato la richiesta di rito abbreviato (che consente di ottenere sino a un terzo di sconto sulla pena prevista) e la data sarà cambiata. Intanto Argiolas il 22 novembre è stato scarcerato e mandato agli arresti domiciliari.

Un colpo di bottiglia alla testa e una serie di coltellate a mani, petto, fianchi, collo, torace e addome delle vittime, sopravvissute grazie alla fuga e alle immediate cure del personale medico. Diverse, nella gravità, le conseguenze per i feriti: Simone Pruner, colpito due volte, era stato ricoverato con trenta giorni di prognosi; il fratello Emanuele, centrato in più parti del corpo, era finito in ospedale in prognosi riservata. Una feroce aggressione, secondo quanto ricostruito da Polizia e Procura, organizzata da Alessandro Mundula con la partecipazione di Nicolò Argiolas dovuta al ritardo col quale i due carrozzieri si occupavano dell’auto di Mundula, una Citroen 2 ferma nell’officina della zona industriale da oltre due anni.

La richiesta del pm

«Ti ammazzo»

L’aggressione era stata ripresa dalle telecamere dell’officina Sme srl e di altre attività vicine. Si vedeva Mundula colpire ripetutamente Simone Pruner a terra mentre Argiolas, distante pochi passi, osservava e camminava senza intervenire. Agli atti c’è anche il resoconto di una telefonata precedente nella quale, secondo il pm, l’accoltellatore chiedeva al titolare del garage di rendergli l’auto per poi aggiungere: «Adesso vengo lì e ti ammazzo». Dopo circa mezz’ora i due erano arrivati a bordo di una Volkswagen davanti all’officina, erano entrati e Mundula aveva provato a fare quel che aveva promesso.

Con un coltello

Mundula, in base alle accuse, utilizzando un «coltello a lama fissa di grandi dimensioni e una bottiglia di vetro» aveva colpito Simone Pruner colpendolo alla testa (con la bottiglia) e alle mani, al petto e ai fianchi (con l’arma); poi si «era accanito» su Emanuele centrandolo «con più fendenti a collo, torace e addome» mentre Argiolas «si posizionava all’ingresso». Quindi era stata la volta di Pilia, ferito al fianco. Argiolas, titolare di un night a Sestu, dopo l’arresto aveva detto al gip di essere stato contattato da Mundula, buttafuori nel suo locale, per «essere accompagnato nell’officina dei Pruner, con cui sono in ottimi rapporti. Non avevo idea di cosa volesse fare. Aveva una bottiglia di birra e appena siamo arrivati in via Dolcetta è sceso come una furia e ha tirato fuori i due coltelli. Sono rimasto distante, sorpreso. Quando è ritornato da me ho avuto paura e l’ho accompagnato a casa temendo per la mia incolumità».

