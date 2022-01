Coltellate all’ex compagno della madre 

Cosa abbia innescato la baruffa non è chiaro. I carabinieri della compagnia di Jerzu, intervenuti in piazza Luigi Loi, hanno sentito più persone, nonché lo stesso ferito, G. O., 30enne del paese. Lunedì sera il giovane è finito al Pronto soccorso dell’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei dopo essere rimasto ferito alla mano e alla spalla con un’arma da taglio, verosimilmente un coltello.

I medici, non appena il giovane è arrivato in reparto lo hanno sottoposto a tutti gli accertamenti sanitari ritenuti necessari e hanno diagnosticato una lacerazione della mano e per questo, nella notte tra lunedì e ieri, è stato trasportato al Brotzu di Cagliari. Al vaglio degli inquirenti c’è la posizione di un minorenne di Jerzu, figlio dell’ex compagna dell’uomo, che lo avrebbe ferito dopo una discussione.

Il fatto

Quella di lunedì è stata una giornata carica di tensione, forse eredità di una relazione sentimentale arrivata al capolinea. In mattinata l’uomo si sarebbe presentato nel bar dove lavora l’ex compagna. All’interno del locale è avvenuta un’accesa discussione, con qualche danno materiale agli arredi. In serata nella piazzetta affacciata su corso Umberto, ha incontrato il figlio della donna. In pochi istanti il confronto sarebbe sfociato in una lite.

Non è chiaro se ci sia stato un faccia a faccia fra il trentenne e il ragazzino o se invece l’adulto sia stato ferito in un tentativo di difesa. Sul posto è stato richiamato il personale del 118 che ha soccorso il ferito e lo ha trasportato all’ospedale di Lanusei. Oggi l’uomo, che ha riportato la frattura del metatarso della mano, verrà sottoposto a un intervento chirurgico nel reparto di Ortopedia 2 dell’ospedale Brotzu a Cagliari.

Le indagini

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile e quelli della compagnia di Jerzu mantengono le bocche rigorosamente cucite. Nessuna indiscrezione è stata fatta trapelare, né dopo l’aggressione, né tantomeno nella giornata di ieri.