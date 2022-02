Coltellate al padre, è tentato omicidio  

È là che domenica sera la tensione è salita alle stelle. Secondo una prima ricostruzione all’ora di cena tra i due è iniziata un’accesa discussione per banali motivi e ben presto è degenerata. Il padre avrebbe chiesto al figlio la restituzione del denaro prestato qualche giorno prima, poi avrebbero battibeccato per un caricabatterie. Sarebbero partiti insulti e minacce, ci sarebbe stata anche una colluttazione ed è in quei momenti concitati che il figlio avrebbe colpito con un coltello appuntito il padre. Diverse coltellate al braccio, poi una sola alla schiena. Ed è stato questo fendente a colpire la colonna vertebrale, causando una lesione al midollo che al momento ha cancellato qualsiasi sensibilità agli arti inferiori. Il sessantunenne, ricoverato al Brotzu di Cagliari, da subito non è riuscito a muovere le gambe. Adesso si attendono ulteriori accertamenti per stabilire se le lesioni e i danni saranno permanenti o se ci sono margini di recupero.

Federico Sanna da domenica notte si trova rinchiuso nel carcere di Massama e da qui in videoconferenza oggi parteciperà all’udienza di convalida, assistito dall’avvocato Gianfranco Meloni. Non è chiaro se risponderà alle domande della giudice per le indagini preliminari Silvia Palmas ma quasi certamente rilascerà dichiarazioni spontanee dando la sua versione dei fatti per chiarire cosa è successo nella cucina della casa di via Sassari.

L’accusa pesa come un macigno. «Tentato omicidio» ha scritto il pm Andrea Chelo negli atti sulla lite tra padre e figlio finita a coltellate domenica notte. E oggi Federico Sanna, 22 anni, cercherà di spiegare al giudice cosa è accaduto quando ha ferito con diversi fendenti il padre Bruno, che rischia di rimanere invalido a causa di una paralisi agli arti inferiori.

L’udienza

Federico Sanna da domenica notte si trova rinchiuso nel carcere di Massama e da qui in videoconferenza oggi parteciperà all’udienza di convalida, assistito dall’avvocato Gianfranco Meloni. Non è chiaro se risponderà alle domande della giudice per le indagini preliminari Silvia Palmas ma quasi certamente rilascerà dichiarazioni spontanee dando la sua versione dei fatti per chiarire cosa è successo nella cucina della casa di via Sassari.

La lite

È là che domenica sera la tensione è salita alle stelle. Secondo una prima ricostruzione all’ora di cena tra i due è iniziata un’accesa discussione per banali motivi e ben presto è degenerata. Il padre avrebbe chiesto al figlio la restituzione del denaro prestato qualche giorno prima, poi avrebbero battibeccato per un caricabatterie. Sarebbero partiti insulti e minacce, ci sarebbe stata anche una colluttazione ed è in quei momenti concitati che il figlio avrebbe colpito con un coltello appuntito il padre. Diverse coltellate al braccio, poi una sola alla schiena. Ed è stato questo fendente a colpire la colonna vertebrale, causando una lesione al midollo che al momento ha cancellato qualsiasi sensibilità agli arti inferiori. Il sessantunenne, ricoverato al Brotzu di Cagliari, da subito non è riuscito a muovere le gambe. Adesso si attendono ulteriori accertamenti per stabilire se le lesioni e i danni saranno permanenti o se ci sono margini di recupero.

Le indagini

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Oristano e del Comando provinciale i rapporti tra padre e figlio da tempo erano molto tesi. Discussioni e liti sempre più frequenti come quella esplosa domenica sera quando però è comparso il coltello che ha fatto precipitare la situazione. Federico Sanna da subito ha detto di essersi soltanto difeso: temeva di essere aggredito dal padre e quindi avrebbe soltanto cercato di proteggersi. Come ha sottolineato l’avvocato Gianfranco Meloni è stato proprio il giovane a chiamare il 118 per i primi soccorsi al padre quando lo ha visto a terra, ferito e immobile. E subito dopo ha raccontato l'accaduto ai carabinieri che domenica lo hanno sentito fino a tarda notte. Poi su disposizione del magistrato, lo hanno accompagnato nel carcere di Massama dove oggi si terrà l’udienza di convalida. Il pubblico ministero Chelo chiederà la custodia cautelare in carcere contestando l’accusa di tentato omicidio, mentre la difesa solleciterà la revoca della misura o un’attenuazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata