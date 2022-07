Coltellate al fratello «La lite è colpa mia: scusate, mi dispiace» 

«La lite è stata colpa mia. Scusate, mi dispiace». In collegamento via Teams dal carcere di Uta, il 51enne Giuseppe Pisano ha ricordato cosa è accaduto tra lui e il fratello Carlo martedì notte e poi ha assicurato: «Siamo sempre andato perfettamente d’accordo». A chi guarda dall’esterno e non conosce le dinamiche familiari potrebbe sembrare strano, tenuto conto che proprio lui è finito in cella per aver colpito più volte con un coltello il congiunto, più piccolo (40 anni). Ma è quanto l’indagato ha detto ieri al giudice Giampiero Sanna nell’interrogatorio seguito all’arresto di tre giorni fa. Un colloquio durato una mezz’ora durante il quale l’uomo, difeso dall’avvocato Giovanni Giulio Pala, ha anche spiegato cosa a suo dire aveva scatenato il violento litigio: erano entrambi «un po’ alterati dall’alcol» e Carlo Pisano, forse proprio perché poco lucido, aveva «rovesciato» il tavolo della cucina.

Il litigio

Così ecco la reazione, decisamente sopra le righe: il 51enne, pur disabile e costretto su una carrozzina, aveva afferrato il coltello e ferito il “rivale” a una delle gambe. La rabbia sprigionata in quel momento era stata tale da farlo cadere dalla sedia a rotelle, mentre il fratello sanguinante usciva dall’abitazione percorrendo la mezza rampa di scale che dall’abitazione nella quale i due convivono porta all’esterno della palazzina su tre livelli di via Trexenta a Pirri. Poi erano arrivati i Carabinieri, che alla fine degli accertamenti avevano portato l’aggressore prima in caserma e poi in cella.

L’intervento dei Carabinieri

L’interrogatorio è arrivato dopo la convalida dell’arresto, avvenuta il giorno prima. Pisano rimane in carcere in assenza, al momento, di un’alternativa che possa garantire un’adeguata sicurezza. Certo non può essere rimandato a casa: lui e il fratello (attualmente ai domiciliari per vicende precedenti) vivono sotto lo stesso tetto da sempre, in un locale di poche decine di metri quadrati all’interno di un edificio su più livelli occupati da altre famiglie. La vittima intanto per una propria tutela si è rivolta all’avvocato Simone Vargiu.