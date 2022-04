Coltellata dopo la lite per gelosia 

Un ragazzo, un uomo e un coltello. E, sullo sfondo, forse, una ragazza. Si delinea uno scontro generazionale nella violenza di ieri pomeriggio in via Nurra, nel rione di Monte Rosello. Da una parte un uomo del 1990, dall’altra un quindicenne, in mezzo una lama impugnata dal minore - sullo sfondo di case popolari e nuovi palazzi - a colmare la distanza fisica e generazionale fino a incidere l’emitorace sinistro del rivale provocandogli una perdita di sangue e il ricovero in codice rosso al Santissima Annunziata. Prima la lite intorno alle 14, a cui assistono - e forse partecipano - anche due donne, le urla, poi l’arma estratta dal giovane come al culmine di un duello per motivi definiti “futili”.

La gelosia

Aggettivazione vaga a cui oggi si accosta un sostantivo meno indefinito: gelosia. Sarebbero state presunte questioni sentimentali ad aver innescato la coltellata, spiegazione che getta una minima luce sul mistero della vicenda. Permane però la nuvolosità di fondo su chi sia l’oggetto del sentimento e cosa abbia scatenato tanto furore in un giovane, slegato da qualsiasi parentela con la vittima, venerdì tratto in arresto dalla Polizia per tentato omicidio e lesioni gravi. È lui stesso, accompagnato dai genitori, a costituirsi in Questura, nel complesso a poche centinaia di metri dal teatro dell’azione e che, inaugurato nel 2008, ha più o meno l’età dell’adolescente. Arriva a mani nude, privo del coltello da cucina con cui ha inferto il colpo, ritrovato nella sua abitazione dalle forze dell’ordine subito intervenute con una volante.

Le condizioni

Intanto, dopo una notte in ospedale, migliora Gabriele Luiu, il ferito, per cui si era escluso quasi subito il pericolo di vita nonostante le sue condizioni, al pronto soccorso, fossero state definite “gravi”. Nessuna operazione chirurgica per lui, “solo” un taglio sul petto adulto inflittogli da un ragazzo appena uscito dalla pubertà.