Coltellata all’amico: condannato 

Ha patteggiato tre anni e otto mesi di reclusione per aver cercato di uccidere l’amico ventenne Davide Isulu. Si è chiuso ieri il procedimento penale nei confronti del 21enne di San Gavino, Gioele Melis, imputato di tentato omicidio ma risultato – al termine della perizia – non completamente capace di intendere e di volere al momento dell’aggressione.

L’aggressione

Erano le 21.35 del 7 gennaio dello scorso anno quando ai carabinieri della Stazione cittadina era arrivata la chiamata della centrale operativa per recarsi al pronto soccorso dell’ospedale Nostra Signora di Bonaria. Lì il medico di turno aveva denunciato la presenza del giovane che, dopo una colluttazione, presentava ferite e lesioni con una prognosi di 45 giorni. Ai militari, Davide Isulu aveva poi dichiarato di aver litigato con l’amico 21enne. I due si trovavano assieme quando a un certo punto, senza alcun apparente motivo, Gioele Melis avrebbe iniziato a colpirlo con pugni e strattoni, poi con un coltello da prosciutto che gli aveva procurato una profonda ferita nella guancia.

Le manette

Dopo l’arresto, durante l’udienza di convalida, il giudice Ermengarda Ferrarese aveva disposto la perizia psichiatrica per l’imputato, accusato nel frattempo di tentato omicidio. Durante il faccia a faccia con Ferrarese, il ragazzo era scoppiato in lacrime non riuscendo nemmeno a dare una spiegazione su quanto accaduto. I due erano amici da anni e, anche dopo il gravissimo episodio, la famiglia del ragazzo rimasto gravemente ferito al volto non ha avuto parole di rancore verso il 21enne. Terminata la consulenza, lo psichiatra Diego Primavera ha ritenuto Gioele Melis non del tutto consapevole al momento del fatto.