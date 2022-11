Coltellata alla gola dopo la lite 

Le urla hanno richiamato l’attenzione dei vicini di casa che hanno chiesto l’intervento dei Carabinieri. In pochi minuti sul posto è arrivata l’ambulanza del 118 che, dopo i primi soccorsi, ha subito accompagnato il 28enne al San Martino. I carabinieri della stazione e del Nucleo radiomobile della Compagnia di Oristano sono arrivati in pochissimi minuti nell’abitazione di Dessì e subito lo hanno bloccato. Hanno effettuato una serie di accertamenti e rilievi, poi per Antonio Dessì è scattato l’arresto. L’uomo è stato sentito a lungo, poi è stato denunciato per tentato omicidio e al momento si trova rinchiuso nel carcere di Massama a disposizione dell’autorità giudiziaria. I carabinieri hanno raccolto anche la testimonianza della vittima dell'aggressione per cercare di ricostruire nel dettaglio la nottata concitata tra mercoledì e giovedì.

I due si erano dati appuntamento nella casa di Dessì, in via Sant’Anna, alla periferia del paese. Sarebbe dovuta essere una serata come tante ma poi, complice qualche bicchiere di troppo per entrambi, la situazione è degenerata. Tra i due è nata una discussione che si è subito infiammata, all’improvviso Dessì ha estratto un grosso coltello a serramanico e si è scagliato contro Scintu. Un colpo dritto alla gola, il ventottenne è riuscito a divincolarsi altrimenti l'aggressione avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Una serata movimentata e ad altissima tensione ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Prima la discussione fra due amici innescata per futili motivi, poi l’atmosfera è diventata elettrica: uno dei due ha sferrato una coltellata alla gola al rivale. Antonio Dessì, 63 anni di Riola Sardo, è finito in carcere a Massama e deve rispondere dell’accusa di tentato omicidio. Giovanni Scintu, 28 anni è stato soccorso e trasferito d’urgenza all’ospedale San Martino per le cure e ulteriori accertamenti. Le sue condizioni sembrano non destare particolari preoccupazioni, la prognosi sarebbe di circa 10 giorni.

La lite

L’allarme

In aula

Dessì, assistito dall’avvocata Maria Rosina Lochi, nelle prossime ore dovrebbe comparire davanti al giudice per la convalida dell’arresto. L’uomo potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere, potrebbe essere una strategia difensiva in attesa che il legale abbia in mano tutti gli atti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata